Francesca Reggiani al teatro Toniolo di Mestre

Giovedì 17 febbraio (ore 21.00) il Teatro Toniolo di Mestre ospita una delle attrici comiche più apprezzate del panorama italiano: Francesca Reggiani presenta Gatta morta, il suo nuovo “one woman show” dagli irresistibili risvolti umoristici, con personaggi e sketch inediti. Un viaggio tra attualità e costume, informazione e politica, nel tipico stile a tutto campo dell’artista, che alza il sipario su un diario di quotidiane follie per ritrovare (finalmente) il sorriso.

Gatta morta è il quinto appuntamento nel cartellone di “È Sempre Una Bella Stagione – I Comici 2021.22”, il programma del Teatro Toniolo che accende i riflettori sulla comicità d’autore, con dodici spettacoli fino al 22 aprile proposti dal Settore Cultura del Comune di Venezia in collaborazione con DalVivo Eventi.

FRANCESCA REGGIANI

Gatta morta

S’intitola così il nuovo spettacolo di Francesca Reggiani, che però ci tiene a precisare di non identificarsi con il titolo. D’altro canto, ci tiene anche a precisare che l’accezione negativa con cui si usa definire quelle donne che si fingono timide e innocenti per ghermire le proprie prede, non vale per gli uomini. Un uomo che si comporta allo stesso modo, male che vada, è un simpatico seduttore, se non un playboy fatto e finito! Disparità di vedute. Due pesi e due misure, come sempre, quando si parla dei complicati rapporti tra uomini e donne.

Ma lo spettacolo, naturalmente, è anche altro. Prende a pretesto la caratteristica principale della gatta morta, ovvero la capacità di manipolare gli altri, per raccontare le sabbie mobili del nostro tempo, l’incerto confine tra vero e falso, tra sentimenti e risentimenti, tra buoni visi e cattivi giochi. La politica, i social, l’informazione… Francesca Reggiani affida a brucianti monologhi le sue riflessioni, mette in scena un diario di quotidiane follie, dà voce alle star del circolo mediatico: scienziati, virologi, cuochi, opinionisti e ministri della provvidenza. Tutti uniti e vaccinati per spiegarci la vita al tempo della pandemia.

Un “one woman show”, quello della Reggiani, dai formidabili risvolti comici, che assicura risate. Una scorta di buonumore da aggiungere a mascherina e disinfettante per affrontare il difficile momento che ci è capitato in sorte.

Biglietti

Platea € 25,00 + d.p. – Galleria € 22,00 + d.p. – ridotto abbonati turno B € 20,00.

Disponibili alla biglietteria Teatro Toniolo, nei punti vendita online.

La biglietteria del teatro è aperta dal martedì alla domenica solo nel pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 19:00. Chiuso il lunedì.