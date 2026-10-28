Teatro Romano Pascutto: la stagione teatrale 2026-27 di San Stino

Il Comune di San Stino di Livenza ha presentato la stagione teatrale 2026-27 del Teatro Romano Pascutto: otto spettacoli in abbonamento, due appuntamenti fuori stagione e una rassegna domenicale pensata per i più piccoli. La programmazione è frutto della collaborazione tra l’Assessorato alla Cultura e il circuito Arteven.



L’apertura è fissata per il 21 novembre con OPERA LOCOS della Compagnia Yllana, un varietà comico senza parole che fonde virtuosismo lirico e brani pop-rock. Cinque interpreti trasformano arie d’opera in sketch ironici e coinvolgenti, puntando sulla comicità fisica, sui costumi e sull’interazione con il pubblico.



Il 27 novembre è in cartellone un concerto corale e di archi in occasione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco. L’Ensemble Vocale Nero Harmonia e un quartetto d’archi proporranno pagine di musica sacra e brani dedicati al Santo, in una serata dal taglio contemplativo.



Per il 19 dicembre la programmazione porta in scena INDOVINA CHI VIENE A CENA con Cesare Bocci e Vittoria Belvedere. La commedia, ispirata al classico con Hepburn e Tracy, mette alla prova le convinzioni di due genitori di fronte alla relazione della figlia, toccando temi di pregiudizio e scontro generazionale.



Il 14 gennaio la Compagnia Pantakin propone CASANOVA GRAND TOUR, un racconto movimentato che segue le peripezie del famoso libertino attraverso l’Europa, tra travestimenti, duelli e numeri musicali che mischiano realtà e finzione.



Tra gli eventi fuori abbonamento figura, il 23 gennaio, il musical LA FAMIGLIA ADDAMS…STRANAMENTE NORMALE, portato in scena dalla Compagnia delle Favole di Caorle diretta da Maria Dal Rovere. Lo spettacolo propone un omaggio corale ai personaggi gotici e ironici della famiglia più famosa della fantasia popolare.



Il 17 febbraio il Teatro ospita Umberto Galimberti con IL MISTERO DELLE EMOZIONI: un incontro incentrato sul ruolo delle emozioni nella vita individuale e sociale e sull’importanza di ascoltarne la dimensione irrazionale come chiave di comprensione di sé.



Il 26 febbraio è in programma IL SEQUESTRO. Gli 831 giorni di Carlo Celadon, produzione di Teatro Bresci. Lo spettacolo ripercorre il rapimento del giovane Celadon da parte della ‘Ndrangheta nel 1988 e i due anni di prigionia che seguirono, una vicenda unica nella cronaca italiana per durata e drammaticità.



Il 16 marzo la Compagnia Circartis porta in scena BIANCO, creazione di circo-danza candidata al Premio Arteven Pierluca Donin 2027. Sette artisti combinano danza contemporanea, acrobazia e vocalizzazioni a 432 Hz per un percorso di suggestione poetica e fisica.



Fuori abbonamento, il 20 marzo, ARMONIE riunisce gli allievi delle scuole di danza del territorio in uno spettacolo collettivo organizzato da Domus Danza di San Stino, mentre la chiusura della stagione è affidata a Lella Costa: il 22 aprile andrà in scena SE NON POSSO BALLARE NON È LA MIA RIVOLUZIONE, un omaggio a oltre cento figure femminili storiche, diretto da Serena Sinigaglia e nato dall’incontro con Serena Dandini.



Gli spettacoli in abbonamento hanno inizio alle 21.00; le domeniche dedicate ai bambini iniziano alle 16.00. La rassegna domenicale comprende IL MAGO DI OZ (15 novembre), LA NOTTE DEI REGALI (6 dicembre), MICRO (17 gennaio), SCUOLA DI MAGIA (21 febbraio) e STORIA DI UNA GABBIANELLA E DI UN GATTO (14 marzo) — quest’ultimo vincitore del Premio Arteven Pierluca Donin 2026.



Sul fronte economico l’Amministrazione ha scelto di non aumentare i prezzi: gli abbonamenti costano 130 euro (intero) e 110 euro (ridotto), mentre il singolo biglietto intero è 20 euro e il ridotto 18 euro. Il musical La Famiglia Addams prevede ingresso gratuito fino a esaurimento posti; lo spettacolo Armonie ha un biglietto unico di 7 euro. Le domeniche a teatro sono tariffate 5 euro (intero) con una promozione online a 3,50 euro più diritti di prevendita e una promozione famiglia di 3 biglietti a 10 euro in biglietteria.



L’assessore alla Cultura, Andrea Simonella, ha spiegato che la decisione sui prezzi è stata voluta dall’Amministrazione: mantenere tariffe invariate è stato ritenuto necessario nonostante l’investimento nella stagione e il contesto economico che pesa sul potere di acquisto. La programmazione, ha aggiunto, è stata costruita puntando alla diversificazione per intercettare pubblici diversi senza gravare sui costi.



Le procedure per gli abbonamenti prevedono il rinnovo dal 3 al 6 novembre, il cambio posto il 10 e 11 novembre e l’attivazione di nuovi abbonamenti dal 12 al 20 novembre, anche online su vivaticket.com. La prevendita dei biglietti in biblioteca inizia il 17 novembre; la vendita in teatro è attiva un’ora prima di ogni spettacolo.

Per informazioni: Biblioteca Comunale tel. 0421 473921 e i siti www.sanstino.it, www.cultura.cittametropolitana.ve.it, www.arteven.it.