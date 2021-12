Non risponde alle chiamate, trovato morto in casa a Mira. Aveva 63 anni

Un altro decesso in casa per cause naturali nel silenzio della solitudine.

Federico Rigo, di Oriago, è stato trovato deceduto per cause naturali nella sua abitazione, era morto da diversi giorni.

La tragica scoperta è avvenuta venerdì pomeriggio.

L’uomo, 63 anni, si trovava steso sul divano del soggiorno.

L’allarme è stato dato da un amico del 63enne che non aveva notizie da alcuni giorni.

Chiamati i carabinieri, i militari sono entrati nella casa di Oriago trovando il corpo senza vita.

L’uomo viveva solo e il decesso è stato attribuito a cause naturali.

Dall’inizio dell’anno sono sei i casi di persone rinvenute senza vita nel territorio.

Tutti i casi sono stati di decesso per cause naturali.