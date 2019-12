Federcasa, Speranzon (Ater) all’Assemblea generale

Raffaele Speranzon, presidente dell’Ater di Venezia, ha partecipato giovedì all’Assemblea generale dei Soci di Federcasa.

Tra i vari punti all’ordine del giorno, previsto anche il budget di spesa della Federazione nazionale per l’anno 2020. Speranzon, oltre a rappresentare l’Ater di Venezia, è anche membro del Consiglio direttivo.





“E’ un onore e un orgoglio – commenta Speranzon – rappresentare l’Ater di Venezia, la più grande del Veneto, a questo appuntamento nazionale. Ed è anche una grande soddisfazione esser stato nominato nel direttivo.



Il tema delle case popolari deve tornare al centro della politiche per la residenza: porterò il contributo di Venezia, convinto che migliorare sia possibile, con le giuste scelte e fondi adeguati, che si ottengono attraverso finanziamenti nazionali, regionali e bandi europei”.

Federcasa nasce nel 1996 come trasformazione dell’Associazione nazionale istituti autonomi per le case popolari (ANIACAP) costituita nel 1950. La Federazione associa 74 enti che, in tutta Italia, da quasi un secolo costruiscono e gestiscono abitazioni sociali realizzate con fondi pubblici, ma anche con fondi propri e con prestiti agevolati. Si tratta di Istituti autonomi per le case popolari, enti in via di trasformazione e aziende che gestiscono un patrimonio di oltre 850 mila alloggi destinato ad una utenza con reddito basso o medio