Fabrizio Corona. Il figlio ritratta: “sono tutte cavolate, non ero al meglio”. I dubbi dei follower

Nuova puntata della guerra tra Fabrizio Corona e l’ex moglie Nina Moric: dopo aver accusato il padre di averlo picchiato e di avergli fatto prendere psicofarmaci, il figlio Carlos Maria ritratta.

Attraverso un video pubblicato su Instagram il 18enne ha definito “tutte cavolate” le sue dichiarazioni, ammettendo di aver “sbagliato” perché in quel momento “non era al meglio”. La sua difficile situazione psicologica è già stata esaminata da Selvaggia Lucarelli che la definiva ‘borderline’ “a causa di due genitori ‘borderline’ che cerca solo di non ferire”. Per la giornalista Corona e la Moric “non dovrebbero andare in tv a parlare di un ragazzino, tanto più se è vero che ha problemi e prende psicofarmaci”.





Ma cos’ha detto di preciso Carlos Maria davanti alla webcam?

Il video di Carlos Maria Corona

“Buongiorno a tutti – ha esordito – volevo dirvi che adesso, nonostante tutte queste cose che son successe che mi hanno riguardato… che ovviamente mi hanno fatto appunto riflettere… che mi hanno fatto vedere un po’ di più… ma in realtà ho capito che sono tutte cavolate, che ho sbagliato io perché in quel momento non ero al meglio“.

Il 18enne ha poi proseguito: “Ma è giusto, almeno c’è un errore e lo vedo… ed è giusto poi non rifarlo più. Quello che voglio è che la mia famiglia stia bene: mio padre, mia madre, i ragazzi dell’ufficio e banalmente anche… tutti. Soprattutto anche la mia famiglia non solo italiana ma croata e tutti i loro figli, insomma io voglio il bene di tutti e… questo. Poi se ci son dei problemi non è un problema anzi, i litigi fanno riflettere e devono essere costruttivi. Vi saluto, ciao.”





Non è la prima volta che il figlio di Corona ritratta le sue dichiarazioni: tempo addietro aveva sostenuto di aver trovato la madre stesa a terra fumata di canne con il compagno 22enne. “L’ho fatto per assecondare la verità di mio padre – aveva detto – non lo farò mai più”.

I dubbi dei suoi follower

Sul profilo Instagram del 18enne fioccano commenti preoccupati per il suo stato psicofisico: “Carlos hai delle occhiaie paurose, prenditi cura di te” scrive Lemiestories”, gli fa eco Stefania che gli consiglia di “tornare dalla nonna”.

Seguono Maria con “si vede che non stai bene”, Stefania con “mi fai una tenerezza… vorrei abbracciarti” ma anche accuse ai genitori come quelle di Melania che chiede “quando la finiranno di usarti? Hai gli occhi così spenti… Tuo padre era meglio quando era dentro e tua mamma a fare i cavoli suoi… Con i nonni di sicuro avevi un amore diverso”.

Dello stesso parere anche Valentina, che “da madre” aggiunge “non sei tu a sbagliare… è chi ti sta vicino e ti mette questo in testa che sbaglia! Caro Carlos se vuoi salvarti scappa e fatti una vita tua con chi non ti usa per vendette e liti”.

Altri utenti non credono alle parole del ragazzo: per Anisa le sue smentite sarebbero frutto dell'”obbligo di papà” mentre Raffy gli domanda “ma chi ti ha obbligato a fare questo video? Si capisce benissimo che non sei te stesso, non sei felice, hai lo sguardo spento… un consiglio da mamma: fatti aiutare finché sei in tempo”.

Una cosa è sicura: Carlos Maria si trova nella difficile situazione di voler equamente bene a Fabrizio Corona e Nina Moric coinvolti da anni in una controversa guerra mediatica.

Marie Jolie