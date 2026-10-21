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Allerta maltempo in Liguria: il Savonese piegato da frane e allagamenti

Maltempo in Liguria: Savonese colpito da frane e allagamenti. Celle e Albissola isolate per un masso sull’Aurelia; a Finale ferita una donna di 60 anni.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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20/10/2026 – Il maltempo ha provocato gravi disagi nel Savonese, con frane e allagamenti che hanno messo in ginocchio diverse località della costa ligure.

A Celle Ligure e Albissola Marina la viabilità è stata interrotta dopo la caduta di un masso sulla strada statale Aurelia: le due località risultano isolate per le conseguenze dello smottamento sulla principale arteria costiera.

A Finale Ligure una donna di 60 anni è rimasta ferita dal distacco di un grosso ramo durante il maltempo. Non sono riportati altri dettagli sulle sue condizioni.

Nel capoluogo regionale si registrano disagi diffusi e, a Pra’, è stato disposto lo stop alle attività portuali fino a nuovo avviso, per motivi legati alle condizioni meteo e all’operatività del porto.

La situazione resta sotto osservazione dalle autorità locali e dai servizi di emergenza, impegnati nei sopralluoghi e nelle operazioni di messa in sicurezza delle aree colpite.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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