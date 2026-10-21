Milano in presidio contro la violenza: centrosinistra e sindacati davanti a Palazzo Marino

Milano si ritrova stasera contro la violenza. Per le 18.30 è convocato un presidio davanti a Palazzo Marino al quale parteciperanno forze del centrosinistra, con presenze che vanno da Azione a Rifondazione.

All’appuntamento sono annunciate la Cgil, l’Anpi, l’Arci e diverse associazioni. Il sindaco Giuseppe Sala sarà presente alla manifestazione.

Si tratta di una manifestazione statica: il servizio d’ordine sarà garantito dal sindacato, come previsto dagli organizzatori.

L’evento è pensato come un momento di mobilitazione collettiva contro la violenza e vede la partecipazione trasversale di realtà politiche e associative del centrosinistra milanese.