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Milano in presidio contro la violenza: centrosinistra e sindacati davanti a Palazzo Marino

Per stasera, 21 ottobre 2026, alle 18.30 è convocato a Milano un presidio contro la violenza davanti a Palazzo Marino con Cgil, Anpi, Arci, associazioni e il sindaco Sala.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Milano si ritrova stasera contro la violenza. Per le 18.30 è convocato un presidio davanti a Palazzo Marino al quale parteciperanno forze del centrosinistra, con presenze che vanno da Azione a Rifondazione.

All’appuntamento sono annunciate la Cgil, l’Anpi, l’Arci e diverse associazioni. Il sindaco Giuseppe Sala sarà presente alla manifestazione.

Si tratta di una manifestazione statica: il servizio d’ordine sarà garantito dal sindacato, come previsto dagli organizzatori.

L’evento è pensato come un momento di mobilitazione collettiva contro la violenza e vede la partecipazione trasversale di realtà politiche e associative del centrosinistra milanese.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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