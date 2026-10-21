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HomenotizieSerramanico a scuola a Castel Volturno: quindicenne ferito all’addome, arrestato un coetaneo

Serramanico a scuola a Castel Volturno: quindicenne ferito all’addome, arrestato un coetaneo

Castel Volturno: quindicenne ferito all’addome con un serramanico da un coetaneo durante il cambio di lezioni. Vittima fuori pericolo; aggressore arrestato.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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20 ottobre 2026 — Un quindicenne è stato ferito all’addome questa mattina nell’istituto scolastico di Castel Volturno, nel Casertano.

L’aggressione è avvenuta durante l’avvicendamento tra le lezioni. Secondo quanto riportato, un altro ragazzo della stessa età ha estratto un serramanico con una lama lunga 7 centimetri e ha colpito la vittima, provocando diverse lesioni.

Il ferito è stato soccorso e le sue condizioni sono state giudicate non gravi: è fuori pericolo.

Le forze dell’ordine hanno proceduto all’arresto del coetaneo ritenuto responsabile dell’accoltellamento.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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