Serramanico a scuola a Castel Volturno: quindicenne ferito all’addome, arrestato un coetaneo

20 ottobre 2026 — Un quindicenne è stato ferito all’addome questa mattina nell’istituto scolastico di Castel Volturno, nel Casertano.

L’aggressione è avvenuta durante l’avvicendamento tra le lezioni. Secondo quanto riportato, un altro ragazzo della stessa età ha estratto un serramanico con una lama lunga 7 centimetri e ha colpito la vittima, provocando diverse lesioni.

Il ferito è stato soccorso e le sue condizioni sono state giudicate non gravi: è fuori pericolo.

Le forze dell’ordine hanno proceduto all’arresto del coetaneo ritenuto responsabile dell’accoltellamento.