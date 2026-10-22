BepiColombo verso Mercurio: a otto anni dal lancio due sonde si avvicinano all’orbita

La missione BepiColombo si avvicina al traguardo. A otto anni dal lancio, le due sonde che compongono la missione sono prossime ad arrivare nell’orbita del pianeta più interno del Sistema Solare.

La notizia è al centro della puntata di Futuro24 pubblicata il 20/10/2026, che dedica ampio spazio a questo passaggio cruciale della missione. Non vengono forniti altri dettagli tecnici nella sintesi della trasmissione.

Nella stessa puntata è previsto anche un approfondimento sulla missione spaziale Hera, che si sta avvicinando a due asteroidi. Tra i temi trattati figurano inoltre Agenzia spaziale italiana, INAF e Agenzia Spaziale Europea (ESA).