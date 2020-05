Emergenza coronavirus, Zurich Connect proroga di 30 giorni la scadenza dell’assicurazione auto

Sono passati più di due mesi da quando il coronavirus ha fatto il suo prepotente ingresso nelle nostre vite. Rapporti sociali, consumi, lavoro, istruzione e tempo libero: ogni aspetto dell’esistenza è stato vittima di una radicale e inaspettata mutazione, portandoci ad esplorare una situazione del tutto inedita.

A subire una modifica in questo difficile momento sono stati anche scadenze e pagamenti, prorogati per ridurre ai minimi termini gli spostamenti, ma soprattutto per consentire a tutti gli italiani di mettersi in regola senza provarli ulteriormente dal punto di vista economico; sono di fatto molte le persone che a causa dell’emergenza sanitaria in corso hanno dovuto interrompere temporaneamente la propria attività lavorativa, un’interruzione che ha portato inevitabilmente a profondi problemi finanziari.

Il decreto “Cura Italia”

Con il decreto legge n.18 “Cura Italia” del 17 marzo 2020, il Governo ha deciso di intervenire a favore degli automobilisti italiani. Infatti, a subire una proroga sono stati anche i tempi di pagamento dell’assicurazione auto in scadenza tra il 4 aprile e il 31 luglio 2020, dilatandone la validità da 15 a 30 giorni.

Come riportato da Ania.it, sito dell’Associazione nazionale per le imprese assicuratrici, le compagnie assicurative del Paese si sono messe all’opera per sostenere i propri assistiti sin dall’istituzione delle prime “zone rosse” nel Nord Italia e in questo contesto c’è chi non si è limitato ad applicare le misure del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ma ha deciso di andare oltre e offrire qualcosa in più.

Zurich Connect: la tua assicurazione

Zurich Connect, marchio che dal 1997 si occupa di fornire assicurazioni auto e moto tramite Internet, di proprietà della compagnia assicurativa svizzera Zurich Insurance Company Ltd fondata nel 1872, ha deciso di estendere la proroga sulle polizze auto a 30 giorni, il termine massimo applicabile, il tutto senza costi aggiuntivi: un’idea per venire incontro alle esigenze dei propri clienti durante l’emergenza causata dal Covid-19.

L’estensione del pagamento aumenta sino a 60 giorni per coloro che invece risiedono nelle zone più provate dal passaggio del virus, vale a dire Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vò e la cui polizza era in scadenza tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020.

Soluzioni concrete per tutelare i propri clienti, così ha reagito Zurich Connect davanti alla fase più acuta dell’emergenza, segno della qualità e dell’affidabilità di un servizio dietro cui si celano i più preparati professionisti del settore, capaci di offrire le migliori garanzie sul mercato assicurativo.

Per richiedere un preventivo, acquistare un’assicurazione o gestirla basta visitare il loro sito web e serviranno pochissimi click per completare queste procedure.