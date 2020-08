Ecco “il nuovo” Casinò di Venezia: ampliata la sede di Ca’ Noghera

Ca’ Noghera: presentata al pubblico oggi, lunedì 24 agosto, la nuova sede del Casinò dopo i lavori di ampliamento. E’ una nuova veste del Casinò di Venezia, interessata da lavori che hanno portato alla realizzazione di una struttura di circa 1400 mq.

Si tratta di tre livelli, con un piano terra di 800 mq (di cui 500 dedicati al gioco), un piano ammezzato di oltre 200 mq con annessi bar e aree per la ristorazione e una terrazza polifunzionale di 400 mq destinata anche ad ospitare eventi. Con questi interventi la superficie della sede di Terraferma del Casinò arriva a 6mila mq, esclusi i vani tecnici e le zone di servizio.

L’opera è stata realizzata in 284 giorni di lavoro effettivi, con un investimento complessivo di 4.3 milioni di euro. Il cantiere, avviato ad agosto 2019, ha subito circa due mesi di stop forzato tra marzo e maggio 2020 a causa del blocco delle attività per il contrasto al contagio da Covid-19. I lavori sono ripresi il 4 maggio scorso e sono stati consegnati a fine luglio. Alla realizzazione hanno collaborato circa 50 aziende per un totale di 300 persone impiegate.

Oltre ai lavori che hanno interessato i locali con l’arrivo di nuovi tavoli e slot machine e la creazione delle aree ristoro e polifunzionali, sono state effettuate dal Casinò opere di urbanizzazione nei dintorni della sede che hanno portato alla realizzazione di un nuovo capolinea di trasporto pubblico locale Actv, oltre alla creazione di 30 nuovi parcheggi pubblici. Sono state inoltre effettuate opere per ampliare il verde pubblico di circa 1700 mq. Il totale dei costi di urbanizzazione è stato di 300mila euro.

Dopo la presentazione al pubblico, dal 28 al 29 agosto verrà sperimentato il sistema di apertura 24 ore no stop, con a corredo iniziative di promozione e intrattenimento per i visitatori.