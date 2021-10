Donna cade e la testa si incastra dentro la ringhiera: “salvata” dopo 48 ore

la notizia continua dopo l'inserzione pubblicitaria

E’ caduta malamente e cadendo si è incastrata con la testa dentro ad una scala con i pioli in ferro non riuscendo più ad uscire.

La donna è stata “salvata” dai carabinieri che sono stati chiamati da un vicino dato che la signora non veniva vista da almeno 48 ore.

I militari erano pronti ad ogni scenario, ma mai avrebbero pensato di trovare l’anziana incastrata con la testa e un braccio dentro alla scala in ferro la donna usava abitualmente per pulire i vetri.

Così una ottantenne di Mira è stata trovata, tra la vita e la morte.

A chiamare i carabinieri della tenenza di Mira un vicino di casa che si era reso conto che non vedeva più la signora entrare e uscire.

La donna è ora ricoverata in prognosi riservata. Le sue condizioni sono gravi.

L’incidente, secondo quanto è stato possibile ricostruire, sarebbe avvenuto con una caduta autonoma della signora, forse a causa di un malore.

I carabinieri, dato che nessuno rispondeva in casa, hanno rotto un vetro passando da una finestra.

La donna è stata subito trovata mentre respirava a fatica ed è certo che si trovava in quella situazione da circa 48 ore.

Dopo che i militari l’hanno liberata, la signora è stata presa in consegna dai medici e ricoverata.