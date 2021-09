Domenica la Regata Storica di Venezia: per la prima volta uguali donne e uomini

Domenica la Regata Storica di Venezia con una novità: donne e uomini da quest’anno avranno premi uguali.

E’ così finita la ‘guerra di genere’ nella Regata Storica di Venezia.

Nella competizione, infatti, fino ad oggi sussisteva una differenza nell’ammontare dei premi dei regatanti tra uomini e donne.

E la differenza, ovviamente, era sfavorevole a quest’ultime.

Le regatanti veneziane, invece, che prenderanno parte alle competizioni della ‘Storica’ in programma domenica 5 settembre, per la prima volta avranno gli stessi premi in denaro dei loro colleghi maschi.

Si chiude così una polemica sulla parità di genere in Canal Grande che all’inizio dell’estate aveva smosso anche la politica nazionale.

Il sindaco Luigi Brugnaro aveva assicurato che la situazione sarebbe cambiata.

Infatti, a ridosso della Regata – riferisce la stampa locale – il Comune ha deciso con un proprio provvedimento di aumentare il monte premi di 25.900 euro, consentendo così l’equiparazione degli assegni tra le due categorie.