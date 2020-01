Domenica disinnesco bomba: Marghera isolata. Sgombero dei residenti, luogo di raccolta: Taliercio

Domenica 2 febbraio è previsto il disinnesco di un ordigno bellico a Marghera.

Dalle ore 7.30 fino al termine delle operazioni è previsto il totale blocco della viabilità ferroviaria, terrestre e acquea, sia pubblica che privata con, inoltre, divieto di sorvolo oltre ad uno sgombero che interesserà un gran numero di persone.

Queste le risultanze del Tavolo di coordinamento che si è tenuto questa mattina in Prefettura a Venezia con all’ordine del giorno il dispositivo di protezione in vista di quello che è stato chiamato dalle autorità “Bomba Day”.

Hanno partecipato all’incontro di questa mattina tutti gli enti interessati dall’operazione, coordinati dal prefetto Vittorio Zappalorto: Questura, Comune di Venezia, Polizia locale e Protezione Civile, Polizia Stradale, Polizia di Frontiera, Polizia Ferroviaria, Guardia di Finanza, Carabinieri, 8° Reggimento Guastatori Paracadutisti, Raggruppamento Subacquei e incursori, Capitaneria di Porto, Vigili del Fuoco, Suem, Marina Militare, Provveditorato Opere Pubbliche del Triveneto, Trenitalia, RFI, Grandi Stazioni Autorità di Sistema Portuale, Regione del Veneto, Ente Zona Industriale, Enac, Enav, Anas, Veneto Strade, Confindustria, Save, Agenzia delle Dogane, Associazione Veneziana Albergatori, Confcommercio.

Le operazioni si svolgeranno domenica 2 febbraio e sono dovute al ritrovamento di un ordigno d’aereo della seconda guerra mondiale di 500 libbre in via Ferraris a Marghera.

In attesa dell’emanazione, prevista per i primi giorni della settimana prossima, di un’apposita ordinanza, sono stati definiti gli orari delle principali operazioni che riguardano la popolazione residente compresa nel raggio di 1.816 metri dal luogo di ritrovamento dell’ordigno, nella giornata di domenica 2 febbraio.

OPERAZIONI E AVVERTENZE.

Sgombero dei residenti dalle ore 6 ed entro le 7.30.

Punto di raccolta sarà il palasport Taliercio.

Blocco della viabilità ferroviaria, terrestre e acquea, sia pubblica che privata, dalle ore 7.30 fino al termine delle operazioni.

il divieto di sorvolo sarà emanato con apposito Notam.

VIE E NUMERI CIVICI.

Presentato anche l’elenco delle vie e dei relativi civici, con una previsione di coinvolgimento di circa 3.500 persone.

Speciali misure saranno prese per le persone allettate, con ridotta mobilità o che necessitano di particolari ausili, d’intesa con le autorità mediche.

Le operazioni di evacuazione riguarderanno anche 6 strutture alberghiere e un campeggio.

Particolari cautele saranno adottate nella zona industriale.

INDIRIZZI INTERESSATI DALLE OPERAZIONI.

Ulteriori istruzioni si potranno trovare nell’ordinanza che verrà emanata tra poco.

Al momento sono stati resi noti gli indirizzi interessati dalle operazioni di evacuazione. L’elenco qui sotto.

INDIRIZZO Civici interessati dalle operazioni di evacuazione di domenica 2 febbraio 2020

Zona di MESTRE

CORTE CLORINDA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

CORTE CORALLINA 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

CORTE CRISTOFOLO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

CORTE FULGENZIO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

CORTE LINDORO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

CORTE LUCIETTA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

CORTE LUNARDO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

CORTE RIDOLFO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

CORTE SMERALDINA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

CORTE TODERO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

CORTE ZANETTA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

QUARTIERE ARETUSA

1, 2, 3, 4 , 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,

26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48,

49, 50, 51, 51a, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 62, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76,

77, 78, 79, 80

QUARTIERE SAN GIUSEPPE 1, 2, 3, 4, 5, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,

32

QUARTIERE SAN TEODORO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,

27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ,39 ,40 ,41 ,42

VIA ALIPIO CAPPELLETTO 4, 4e, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20,

VIA ANTONIO ROSSETTO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9a, 10, 11, 15,

VIA APPIA 4, 8, 8l, 10, 12, 14, 16, 18, 20,

VIA ARMANDO GAVAGNIN 2, 4, 6, 12, 14, 16, 18, 20,

VIA CA’ MARCELLO 67, 67a, 67b, 67c, 67d, 67e, 67f, 69, 73, 75, 75a, 75b, 77,

VIA ELIA MILLOSEVICH 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34 a, 36, 37, 38, 38 a, 39, 43,

45, 46, 46 a, 46 b, 47, 48, 49, 50, 52,

VIA FLAMINIA 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

VIA FORTE MARGHERA

10, 12, 20, 22, 24, 26, 26 m, 30, 195, 195 a, 195 b, 195 c, 195 d, 195 e, 195 f, 197,

197 a, 197 b, 199, 199 a, 199 c, 221, 223, 225, 227, 229, 229 a, 229 b, 229 c, 229 d,

229 e, 229 f, 229 g, 229 i, 231, 231 a, 231 b, 231 d, 231 e, 233, 233 b, 235, 235 a,

237, 237 a, 239, 239 a, 241,

VIA GIOVANNI CONTARINI 7,

VIA GIULIO LORENZETTI 1, 2, 4, 6, 10, 12, 14, 18,

VIA GIUSEPPE PAGANELLO 2, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 15 a, 15 b, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 a, 23, 24, 25, 26, 27,

29, 31, 33, 35, 37, 45,

VIA MARCELLO MORETTI 1, 2, 3, 4,

VIA MARIO BRUNETTI 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19,

VIA NATALE TALAMINI 35, 37,

VIA ORLANDA 1, 1 a, 1 b, 2, 3, 4, 5, 6, 6 a, 6 b, 6 c, 6 d, 6 e, 6 f, 6 g, 6 h

VIA POMPEO MOLMENTI 9, 11, 13, 15, 17, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 54,

VIA SAMUELE ROMANIN 1, 3, 4, 5,

VIA SAN GIULIANO 2, 2 a, 4, 4 a, 6, 8, 8 a, 8 b, 8 c, 8 d, 10, 10 a, 12, 14, 16, 16 a, 18, 19, 22, 23, 24, 24

a, 26, 32, 34,

VIA TEODORO TICOZZI 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17,

VIA TORINO

86, 88, 98, 102, 105, 105 d, 105 e, 105 f, 105 g, 105 h, 106, 107, 107 a, 107 b, 107 c,

108, 109, 109 a, 109 b, 110, 111, 111 d, 115, 115 a, 117, 117 a, 117 b, 119, 121,

123, 125, 127, 127 a, 127 b, 129, 131, 133, 135, 135 a, 137, 139, 141, 143, 145,

147, 149, 151, 151 a, 151 b, 151 c, 151 d, 151 e, 151 f, 152, 153, 153 a, 154, 155,

156, 157, 158, 160, 162, 164, 176, 180, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196

VIALE ANCONA 2

VIALE SAN MARCO 109, 111, 115, 119, 121, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 154, 158,

162, 170, 172, 182, 184

Zona di MARGHERA

BANCHINA DELL’AZOTO 3

VIA ANTONIO PACINOTTI 2, 4, 4a, 10, 12, 14,

VIA AUGUSTO RIGHI 2, 4, 4a, 6, 7, 8, 10,

VIA DEI PETROLI 1, 2, 3, 4, 5, 12, 14, 14a, 16, 23,

VIA DEI SALI 1, 3, 8

VIA DEL COMMERCIO 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 25, 27, 29, 47, 51, 53, 57, 61,

VIA DELLA LIBERTA’ 10, 12

VIA DELLA RAFFINERIA 2, 4

VIA DELL’AZOTO 4, 6, 7, 8, 15, 19, 21, 23,

VIA DELLE INDUSTRIE 5, 7, 9, 13, 15, 17, 17a, 18, 19, 19a, 19b, 19c, 19d, 19e, 21, 22, 23, 24, 25,

26, 27, 27a, 27b, 27c, 28, 28a, 28b, 29, 30, 32, 39, 44, 46, 52, 52a, 54,

VIA DELL’ELETTROTECNICA 1, 10

VIA DELL’IDROGENO 15, 18, 20

VIA FLAVIO GIOIA 2, 4

VIA GALILEO FERRARIS 2, 3, 4, 4 a, 5, 14, 16,

