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Diecimila persone in piazza a Bologna per ricordare Guccini, tre ore di musica e la chiusura con “Locomotiva”

A Bologna diecimila persone hanno cantato per Guccini: oltre tre ore di musica in piazza, famiglie presenti e la figlia che ha ricordato: “Lui era schivo ma si sarebbe commosso”.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Diecimila persone si sono radunate in piazza a Bologna per una lunga cantata in omaggio a Guccini, il musicista scomparso ad agosto. L’evento si è svolto per oltre tre ore e si è concluso con l’esecuzione di Locomotiva.

Tra il pubblico molte famiglie: padri con i bambini in spalla e persone di diverse generazioni hanno intonato le canzoni che hanno accompagnato i loro anni. L’affluenza viene descritta come molto partecipata e prolungata nel tempo.

Sul palco è intervenuta la figlia dell’artista, che ha rivolto un ringraziamento ai presenti e ha ricordato il padre definendolo schivo, aggiungendo che “si sarebbe commosso”. La serata è stata dedicata al ricordo collettivo del Maestrone attraverso i brani che lo hanno reso celebre.

L’iniziativa, durata più di tre ore, ha raccolto una grande partecipazione popolare e si è chiusa sotto le note di uno dei brani più noti dell’artista, lasciando in piazza un clima di commozione e memoria.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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