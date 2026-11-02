Diecimila persone in piazza a Bologna per ricordare Guccini, tre ore di musica e la chiusura con “Locomotiva”

Diecimila persone si sono radunate in piazza a Bologna per una lunga cantata in omaggio a Guccini, il musicista scomparso ad agosto. L’evento si è svolto per oltre tre ore e si è concluso con l’esecuzione di Locomotiva.

Tra il pubblico molte famiglie: padri con i bambini in spalla e persone di diverse generazioni hanno intonato le canzoni che hanno accompagnato i loro anni. L’affluenza viene descritta come molto partecipata e prolungata nel tempo.

Sul palco è intervenuta la figlia dell’artista, che ha rivolto un ringraziamento ai presenti e ha ricordato il padre definendolo schivo, aggiungendo che “si sarebbe commosso”. La serata è stata dedicata al ricordo collettivo del Maestrone attraverso i brani che lo hanno reso celebre.

L’iniziativa, durata più di tre ore, ha raccolto una grande partecipazione popolare e si è chiusa sotto le note di uno dei brani più noti dell’artista, lasciando in piazza un clima di commozione e memoria.