Bombardamento su struttura sanitaria a Kharkiv: 62 feriti e circa 200 evacuati

Le autorità locali di Kharkiv, citate dal Kiev Independent, hanno reso noto che nella notte le forze armate russe hanno colpito una struttura sanitaria della città, provocando 62 feriti.

Circa 200 pazienti sono stati evacuati dal complesso a seguito dell’attacco, secondo le stesse fonti. L’intervento ha interessato un’area che collega diversi edifici della struttura medica.

Il sindaco di Kharkiv, Ihor Terekhov, ha indicato che il punto colpito si trova nel quartiere Nemyshlianskyi e ha specificato che il danno ha riguardato la zona di congiunzione tra gli edifici.

Le informazioni sono state diffuse dalle autorità locali ed riportate dal Kiev Independent.