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HomenotizieBombardamento su struttura sanitaria a Kharkiv: 62 feriti e circa 200 evacuati

Bombardamento su struttura sanitaria a Kharkiv: 62 feriti e circa 200 evacuati

Bombardamento russo su una struttura medica a Kharkiv: 62 persone ferite e circa 200 pazienti evacuati dal complesso nel quartiere Nemyshlianskyi.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Le autorità locali di Kharkiv, citate dal Kiev Independent, hanno reso noto che nella notte le forze armate russe hanno colpito una struttura sanitaria della città, provocando 62 feriti.

Circa 200 pazienti sono stati evacuati dal complesso a seguito dell’attacco, secondo le stesse fonti. L’intervento ha interessato un’area che collega diversi edifici della struttura medica.

Il sindaco di Kharkiv, Ihor Terekhov, ha indicato che il punto colpito si trova nel quartiere Nemyshlianskyi e ha specificato che il danno ha riguardato la zona di congiunzione tra gli edifici.

Le informazioni sono state diffuse dalle autorità locali ed riportate dal Kiev Independent.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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