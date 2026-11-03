Komyshuvakha, salgono a 29 i morti dopo gli attacchi: 48 persone risultano disperse

ROMA, 03 novembre 2026 — Il bilancio degli attacchi aerei russi che ieri hanno colpito un centro umanitario a Komyshuvakha, villaggio nella regione di Zaporizhzhia, è salito a 29 morti. Lo ha reso noto Mykhailo Semikin, capo dell’amministrazione regionale di Zaporizhzhia.

Sul posto sono inoltre segnalati 5 feriti e sono in corso operazioni di ricerca e soccorso per trovare le persone ancora disperse: 48, secondo la conta ufficiale, non risultano rintracciate.

Semikin ha definito l’accaduto una tragedia di vaste proporzioni, osservando che dietro ogni numero “c’è una vita umana”, e ha sottolineato l’impegno delle squadre di soccorso impegnate nelle ricerche.

Le operazioni continuano nel villaggio per recuperare eventuali sopravvissuti e per chiarire l’entità dei danni provocati dall’attacco.