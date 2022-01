Dicotomie veneziane: esibizioni delle Frecce Tricolori ma siamo in ‘Allerta Rosso’ per l’inquinamento

Le Frecce Tricolori sono un orgoglio tutto italiano. Ad ogni esibizione migliaia di persone apprezzano e applaudono le evoluzioni della pattuglia acrobatica della nostra Aereonautica. Venezia aveva inoltre avuto l’onore e il piacere di poterle ammirare anche abbastanza recentemente, cioè vale a dire l’anno scorso, ma anche l’anno prima. Sono dunque ospiti stimate e apprezzate nella nostra città, come nel resto del mondo ovviamente. Ma le incongruenze, si sa, fanno parte della nostra vita in quanto umani, così diversi lettori ci chiedono: “Ma come è possibile autorizzare un’esibizione di aerei sopra le nostre teste quando da due giorni siamo passati da “arancione” a “Allerta Rosso” per l’inquinamento?

I lettori si riferiscono all’avviso Arpav diffuso due giorni fa (non molto divulgato, in realtà) ma che qui sotto riportiamo integralmente.

“PM 10 in atmosfera: confermato il livello di allerta 2 “Rosso”

Arpav comunica il mantenimento del livello di allerta 2 “Rosso” per la concentrazione di PM10 in atmosfera sul territorio del Comune di Venezia, che sarà valido fino al prossimo giorno di controllo previsto per mercoledì 26 gennaio, quando verrà emesso il nuovo bollettino.

Nei giorni di valutazione (lunedì-mercoledì-venerdì) si considerano i superamenti consecutivi del valore limite giornaliero del PM10 misurati fino al giorno precedente e i dati previsti dal modello SPIAIR per la previsione dei principali inquinanti atmosferici per il giorno in corso e i due successivi.

Ad oggi sono 11 i giorni di superamento consecutivi misurati, e ne sono previsti altri 3 tra oggi, domani e dopodomani.

Per far scattare il livello Rosso sono necessari 10 superamenti consecutivi tra misurati e previsti”.

Dunque saremmo a 14 superamenti con un limite tollerabile di 10. Quali sono gli effetti?

Ce lo dice il Comune di Venezia con le “Misure Emergenziali Antismog – Livello di Allerta 2 Rosso”:

(Dal 27 dicembre 2021 al 30 aprile 2022, tutti i giorni dalle 8.30 alle 18.30 è sempre vietato sostare con il motore acceso)

STOP ai veicoli privati a benzina euro 0 -1 – 2

STOP ai veicoli privati diesel euro 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5

STOP ai veicoli commerciali benzina euro 0 – 1 – 2

STOP ai veicoli commerciali diesel euro 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – (5)*

* euro 5 dalle 8.30 alle 12.30

STOP a ciclomotori e motocicli euro 0 – 1

(seguono poi una serie di divieti per combustioni all’aperto, falò, fuochi d’artificio, barbecue, riscaldamento domestico oltre ai 18°, altri edifici oltre ai 17° ed altro…)

In questo contesto e, soprattutto, proprio nelle stesse ore, ci viene fatto notare, l’esibizione delle Frecce Tricolori con i suoi sorvoli radenti e le sue scie colorate.

E, ancora, ci viene sottolineato, con assoluta futilità del pretesto: l’esibizione degli aerei doveva servire a riprese video per uno spot pubblicitario che reclamizzerà le Olimpiadi invernali del 2026 Cortina-Milano. “Siamo sicuri che non ci fossero altri momenti più opportuni da qui al 2026?”.

Tra il serio e il faceto, dice un altro lettore: “Vedrete che dal 6 al 22 febbraio 2026, tra sci alpino, bob, slittino riusciranno ad infilarci una gondola…”.

D’altra parte, l’immagine della nostra città è un traino sempre molto forte e aiuta senz’altro il marketing in ogni contesto.

E oggi forse si replica, se verrà ritenuto che le riprese non siano sufficienti. D’altronde: “tutto va bene Madama la Marchesa”.