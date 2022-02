Criptovalute: ecco le piattaforme più gettonate per investire sulle crypto

Dopo la creazione della prima e più famosa criptovaluta, il Bitcoin, i numeri delle contrattazioni in valute digitali sono diventati impressionanti; ogni giorno è stimato che 300 miliardi di dollari in crypto vengono scambiati. Questo nuovo mercato digitale conta scambi 100 volte superiori agli scambi medi in piazza affari e circa il 50% in più dei volumi scambiati nel Nasdaq.

Il numero di criptovalute attualmente presenti e scambiabili è aumentato considerevolmente, raggiungendo circa 2000 valute digitali disponibili per acquisti e vendite; per questo motivo diventa importante avere a disposizione una buona piattaforma di trading che sia in grado di offrire le migliori crypto, ai migliori prezzi, con bassi costi e con un buon livello di affidabilità.

La scelta della migliore piattaforma di trading per criptovalute

In rete esistono moltissime piattaforme per operare con le criptovalute, ma la scelta deve essere fatta verificando alcuni importanti elementi, quali:

– Costi di transazione e altri costi.

– Criptovalute offerte.

– Sicurezza ed affidabilità.

Per investire in valute digitali il consiglio è quello di affidarsi a broker sicuri; per essere definiti tali è necessario verificare quali organi di vigilanza li regolamentano e in quali termini è assicurata la sicurezza dei soldi depositati ed investiti presso di essi.

Se si vuole acquistare e vendere criptovalute e poi importante verificare quali valute digitali vengono offerte sulla piattaforma di trading, così da individuare se la valuta digitale su cui si vuole investire è disponibile. Per cercare di massimizzare l’eventuale profitto è poi importante verificare quali costi vengono applicati agli scambi eseguiti: spread legati alla compravendita, costi fissi di transazione, costi di deposito e prelievo ed altre eventuali commissioni.

XTB: il broker per crypto con la migliore piattaforma di trading

Tra le piattaforme consigliate per le criptovalute si distingue XTB, un broker online francese che offre una piattaforma di trading, xStation5, tra le migliori presenti attualmente in rete. Utilizzando questa piattaforma è possibile, con due velocissimi click, piazzare ordini CFD di criptovalute: velocità molto apprezzata per i trader che fanno degli investimenti nel brevissimo la loro tipologia di trading.

Altri punti a favore di questa piattaforma di trading è l’offerta di ottimi grafici che permettono una semplice ed intuitiva analisi tecnica, compravendita di valute digitali senza commissioni fisse, ma solo con costi legati allo spread e la presenza della regolamentazione e del controllo da parte degli organi di vigilanza della borsa valori di Varsavia.

eToro: il broker online dove è possibile copiare gli investimenti dei trader esperti

eToro è uno dei broker online più conosciuto e famoso attualmente presente in rete; con un deposito minimo di soli 50 Euro e la presenza di un ottimo conto demo, con cui poter simulare investimenti in criptovalute, è un broker estremamente affidabile e sicuro. È regolamentato da FCA e CySEC, non prevede costi fissi sulle transazioni, se non lo spread, e nessun costo di deposito.

Il punto di forza di questa piattaforma di trading è il fatto che si tratta di un social trader, cioè un luogo virtuale in cui è possibile seguire alcuni trader, scambiarsi opinioni e anche effettuare il Copy Trader, cioè la possibilità di copiare gli investimenti, tra cui quelli in crypto, che vengono effettuati da trader esperti.

Capital.com: un’elevata offerta di criptovalute

Questo broker online fa dell’elevato numero di criptovalute offerte uno dei suoi punti di forza, per tutti i trader che vogliono specializzarsi nella compravendita di crypto. Vengono proposte le maggiori valute digitali, quali ad esempio Bitcoin, Dodge Coin, Ethereum, Litecoin, Ripple XRP, NEO, oltre a molte altre di recente emissione.

Si tratta di un broker vigilato da CySEC, FCA e NBRB, quindi molto affidabile e sicuro, che offre moltissime coppie di valute digitali a bassi costi; con Capital.com è anche possibile avere una buona formazione gratuita e completa che, partendo dalle basi, permette di arrivare a conoscere e padroneggiare i concetti più avanzati di trading.