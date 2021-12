“Ma è normale che il marinaio Actv abbandoni una borsa trovata a bordo in un pontile deserto?”. Lettere

Mi piacerebbe capire se il seguente comportamento è normale:

fatto avvenuto la sera del 12 dicembre, a bordo del motoscafo linea 4.1 delle ore 20,16 circa, partenza piazzale Roma, direzione Murano.

Alla stazione una coppia scende e dimentica una borsa che il marinaio porta con sé in cabina. Dalla cabina vedo che ne è stato controllato il contenuto, poi arriviamo a Madonna dell’orto e il marinaio scende, abbandona la borsa nel pontile deserto e risale in vaporetto.

Incuriosita vado a chiedergli il perché di questo gesto e la risposta è stata che poi sarebbe passato un vaporetto 5.1 che l’avrebbe raccolta.

Premetto che non c’era nessun motoscafo nelle vicinanze e che l’orario serale non è tale per cui al pontile Madonna dell’Orto ci sia chissà che traffico di vaporetti, dunque dico al marinaio che non mi sembrava un comportamento corretto perché all’imbarcadero poteva arrivare chiunque e prenderla.

Nessuna risposta da parte dell’equipaggio.

Ora avrei piacere di sapere da chi di dovere se è la norma questo modo di agire o se l’equipaggio non aveva semplicemente voglia di seguire le direttive dell’azienda che immagino dovrebbe prevedere un verbale di rinvenimento e soprattutto la consegna in un centro per gli oggetti smarriti.

Ovviamente non sono stata zitta e ho segnalato la cosa a del personale fermo nei pressi degli uffici delle Fondamente Nove, personale che mi è sembrato alquanto imbarazzato dalla cosa.

Attendo una delucidazione, soprattutto per capire come mi dovrei comportare o cosa mi dovrei aspettare se fossi io a dimenticare un oggetto in un vaporetto dell’actv.

Roberta G.