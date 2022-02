Criptovalute: è boom di investimenti tramite app

Le piattaforme autorizzate dall’autorità competente, grazie ai loro servizi, hanno permesso a chiunque di provare a fare trading su vari strumenti di investimento, come le criptovalute. Infatti, negli ultimi anni molti risparmiatori hanno deciso di investire sulle crypto, tentando di aumentare i loro guadagni.

Oltretutto, tale investimento è stato agevolato dai broker i quali avendo semplificato, notevolmente, il mondo della finanza, hanno favorito l’ingresso di nuovi investitori, nonostante non siano esperti del settore.

Inoltre, gli stessi hanno consentito ai neo trader di poter monitorare l’andamento di mercato direttamente sul loro dispositivo mobile grazie ad applicazioni, disponibili per Android e iOS. Ciò ha fatto sì che gli utenti potessero non solo rimanere collegati alla piattaforma 24 ore su 24 ma anche investire in qualunque luogo o momento, non essendo più necessario il computer. Per tale ragione, si è registrato un boom di investimenti tramite app, rendendo obsoleto l’uso del pc.

Per individuare le migliori app per criptovalute si consiglia di consultare le guida realizzata dagli esperti di Migliori-investimenti.com, che ne illustra le peculiarità e i vantaggi di cui l’utente può beneficiare.

Le app: la loro utilità negli investimenti

In virtù di quanto sopra esposto, le applicazioni telefoniche hanno riscosso molto successo, visto che assicurano agli investitori molti vantaggi, oltre ad essere semplici da usare.

Infatti, gli stessi , avendo la possibilità di rimanere aggiornati in tempo reale sui mutamenti finanziari, hanno, in tal modo, l’opportunità di cambiare la propria strategia o di riuscire a sfruttare l’occasione giusta per investire il loro capitale, senza incorrere in un errore. Perciò tali applicazioni non sono solo fondamentali per i nuovi utenti ma sono preziose anche per quelli ormai esperti in materia. Inoltre, molti broker hanno messo a disposizione dei loro clienti strumenti che aiutano, soprattutto, i principianti a muovere i primi passi nella finanza.

Naturalmente, costoro hanno ideato app mediante le quali i neo trader possono o ricevere suggerimenti utili per capire quali mosse eseguire o confrontarsi con i professionisti, così da poter migliorare le loro operazioni. In conclusione, vi sono applicazioni che forniscono materiale didattico, grazie al quale gli investitori possono apprendere il funzionamento del mercato finanziario, che richiede impegno e dedizione.

Piattaforme e criptovalute

Innanzitutto, è opportuno precisare che le criptovalute sono monete virtuali le quali favoriscono gli acquisti online di beni o servizi senza l’intervento di intermediari, purché vi sia il consenso delle parti interessate. Oltre alla loro definizione generale, le medesime sono strumenti d’investimento. Le principali piattaforme di riferimento del settore non solo offrono innumerevoli servizi, accennati precedentemente, ma consentono anche ai loro investitori di fare trading servendosi di app semplici e adatte ai sistemi operativi più diffusi.

Non tutti i broker permettono ai propri utenti di acquistare effettivamente la criptovaluta, come accade in eToro e Bitpanda. Rispettivamente, l’una non prevede alcun costo di commissione, mentre l’altra sì, nonostante gli importi richiesti siano bassi.

Inoltre, entrambe sono riconosciute dalla Consob, a dispetto di altre che, sebbene assicurino la succitata transazione, non hanno ottenuto la dovuta autorizzazione.

Oltretutto, eToro consente ai suoi clienti di negoziare le crypto tramite i CFD: i trader, infatti, possono trarre un profitto sul loro andamento di rialzo o ribasso che provoca il mutamento di prezzo.

Ciò non è presente in Bitpanda la quale mette a disposizione ulteriori strumenti, come la Bitpanda Swap.

Tale applicazione fa sì che le crypto possano essere cambiate con altre.

Invece, altre piattaforme, come OBRinvest, Iq Option o Trade.com, non permettono ai loro utenti di comprare direttamente le crypto ma di ricavare solo guadagni mediante i CFD.

Infine, tali broker garantiscono ai loro clienti di investire in totale sicurezza informatica e, soprattutto per i principianti la possibilità di servirsi di conti demo affinché costoro possano evitare ingenti perdite.