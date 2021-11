Covid in Veneto oggi (venerdì 12/11/2021). I numeri di Venezia

Covid in Veneto oggi: ancora oltre 1.000 contagi.

Per il secondo giorno consecutivo il Veneto supera mille nuovi contagi da Covid-19 registrati: 1.029 in più nelle ultime 24 ore.

La cifra porta il totale a 489.298.

Il dato emerge dal bollettino regionale.

Segnalate anche 7 nuove vittime, con un totale a 11.870.

Lievitano anche i numeri degli attuali positivi, che sono 14.872, cioè 648 in più ripetto a ieri.

Crescono i ricoveri, con 285 pazienti nei reparti ordinari (+21) e 60 (+1) nelle terapie intensive.

REPORT NUOVI CASI IN VENETO PER PROVINCIA DELLE ULTIME 24 ORE

Padova 250

Treviso 212

Venezia 156

Verona 145

Vicenza 178

Belluno 35

Rovigo 39

REPORT CASI ATTUALMENTE POSITIVI IN VENETO PER PROVINCIA OGGI

Padova 2912

Treviso 1874

Venezia 2234

Verona 1933

Vicenza 2219

Belluno 375

Rovigo 510

PERSONE RICOVERATE NEGLI OSPEDALI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Ospedale dell’Angelo di Mestre reparti di medicina 8

Ospedale dell’Angelo di Mestre reparti di terapia intensiva 2

Ospedale Civile di Venezia reparti di medicina 4

Ospedale Civile di Venezia reparti di terapia intensiva 1

Ospedale di Mirano reparti di medicina 0

Ospedale di Mirano reparti di terapia intensiva 1

Ospedale di Dolo reparti di medicina 18

Ospedale di Dolo reparti di terapia intensiva 3

Ospedale di Jesolo reparti di medicina 9

Ospedale di Jesolo reparti di terapia intensiva 0

Ospedale di San Donà di Piave reparti di medicina 0

Ospedale di San Donà di Piave reparti di terapia intensiva 1

Ospedale di Portogruaro reparti di medicina 0

Ospedale di Portogruaro reparti di terapia intensiva 2