Covid, in Veneto anche oggi record di contagi

Nuovo ‘record’ di contagi giornalieri da Coronavirus in Veneto, con 16.871 casi in 24 ore.

Ieri i nuovi contagi in 24 ore erano stati 16.602, record precedente dall’inizio della pandemia.

Il bollettino regionale segnala anche 28 decessi, con il totale delle vittime a 12.473.

Numeri in aumento anche per gli attuali positivi, che sono oggi 136.723, 12.364 in più di ieri. Crescono più lentamente rispetto a ieri i dati ospedalieri, con 1.395 ricoveri in area non critica (+29) e 211 in terpia intensiva (+2).

REPORT NUOVI CASI IN VENETO PER PROVINCIA DELLE ULTIME 24 ORE

Padova 3.106

Treviso 2.917

Venezia 2.633

Verona 3.315

Vicenza 3020

Belluno 438

Rovigo 863

REPORT CASI ATTUALMENTE POSITIVI IN VENETO PER PROVINCIA OGGI

Padova 25.290

Treviso 24.587

Venezia 22.660

Verona 25.785

Vicenza 22.535

Belluno 3.254

Rovigo 5.743

PERSONE RICOVERATE NEGLI OSPEDALI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Ospedale dell’Angelo di Mestre reparti di medicina 45

Ospedale dell’Angelo di Mestre reparti di terapia intensiva 6

Ospedale Civile di Venezia reparti di medicina 37

Ospedale Civile di Venezia reparti di terapia intensiva 3

Ospedale di Mirano reparti di medicina 19

Ospedale di Mirano reparti di terapia intensiva 7

Ospedale di Dolo reparti di medicina 52

Ospedale di Dolo reparti di terapia intensiva 7

Ospedale di Chioggia reparti di medicina 9

Ospedale di Chioggia reparti di terapia intensiva 3

Ospedale di Jesolo reparti di medicina 38

Ospedale di Jesolo reparti di terapia intensiva 0

Ospedale di San Donà di Piave reparti di medicina 0

Ospedale di San Donà di Piave reparti di terapia intensiva 0

Ospedale di Portogruaro reparti di medicina 0

Ospedale di Portogruaro reparti di terapia intensiva 2