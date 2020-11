Covid in Veneto: quasi 4 ricoveri all’ora. 22 decessi in un giorno

Covid in Veneto che oggi mostra 22 decessi in un giorno. Con il nuovo elenco di vittime il totale arriva oggi a 2444.

“Impegnativo”, come sempre negli ultimi tempi, il fronte dei ricoveri. In Veneto nelle ultime 24 ore le persone ricoverate sono aumentate di 91 unità.

I ricoveri “ordinari”





avvengono di norma in Malattie infettive e in Pneumologia per difficoltà respiratorie.

In Veneto le persone ricoverate globalmente in reparti diversi dalla Rianimazione sono oggi 949.

Le terapie intensive della nostra regione, invece, hanno oggi altri 10 letti che si sono occupati nelle ultime 24 ore. Il totale di questi pazienti ricoverati ora è di 143.

Nonostante sia ancora vigente la regola che tutte le altre prestazioni sanitarie e procedure diverse rispetto a Covid e coronavirus siano ancora garantite, si osserva una leggera flessione nelle prestazioni erogate perché procrastinate per motivi “fisiologici”.

Si parla di interventi chirurgici,





visite, esami, procedure non urgenti ma programmabili o differibili, che – in qualche modo – andrebbero a sottrarre risorse ai pazienti Covid.

Si osserva, infatti, un tasso di ricovero in terapia intensiva di pazienti già ricoverati in altri reparti attorno al 10%.