Covid in Veneto: sfondata soglia dei 1.000 nuovi in un giorno oggi

Covid in Veneto: superati i 1.000 casi in 24 ore.

Il dato – riferito dalla Regione Veneto – si verifica nuovamente dopo mesi: si tratta di numeri che non si vedevano dall’inverno scorso.

La quota psicologica dei 1.000 casi giornalieri è stata superata nelle ultime 24 ore con 1.077 persone risultate positive ai tamponi.

Si registrano anche 5 vittime.

Sono numeri che confermano la nuova ondata in atto.

Il totale degli infetti dall’inizio dell’epidemia arriva così a 488.269, quello dei decessi a 11..863.

Schizza verso l’alto il numero dei soggetti attualmente positivi, arrivando a 14.224 (+615).

L’andamento dei dati ospedalieri non mostra invece segni di criticità: i ricoverati con Covid nei reparti non critici, sono 269 (-4), quelli nelle terapia intensive 59 (+2).

REPORT NUOVI CASI IN VENETO PER PROVINCIA DELLE ULTIME 24 ORE

Padova 241

Treviso 152

Venezia 198

Verona 190

Vicenza 188

Belluno 47

Rovigo 49

REPORT CASI ATTUALMENTE POSITIVI IN VENETO PER PROVINCIA OGGI

Padova 2741

Treviso 1719

Venezia 2128

Verona 1870

Vicenza 2107

Belluno 358

Rovigo 497

PERSONE RICOVERATE NEGLI OSPEDALI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Ospedale dell’Angelo di Mestre reparti di medicina 9

Ospedale dell’Angelo di Mestre reparti di terapia intensiva 2

Ospedale Civile di Venezia reparti di medicina 4

Ospedale Civile di Venezia reparti di terapia intensiva 1

Ospedale di Dolo reparti di medicina 17

Ospedale di Dolo reparti di terapia intensiva 3

Ospedale di Jesolo reparti di medicina 11

Ospedale di Jesolo reparti di terapia intensiva 0

Ospedale di San Donà di Piave reparti di medicina 0

Ospedale di San Donà di Piave reparti di terapia intensiva 1

Ospedale di Portogruaro reparti di medicina 0

Ospedale di Portogruaro reparti di terapia intensiva 1

