Covid, aggiornamento oggi: i numeri

Covid, aggiornamento di oggi sabato 13 febbraio.

Sono 13.532 i test positivi al coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore.

I nuovi positivi di oggi portano il numero dei contagiati dall’inizio dell’emergenza a 2.710.819.

Le vittime nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, sono invece 311.

I decessi totali aggiornati ad oggi sono in totale 93.356.

Ad oggi in Italia ci sono 401.413 attualmente positivi, 761 in meno rispetto a ieri-

Dall’inizio dell’emergenza i dimessi e i guariti sono 2.216.050, con un incremento rispetto a ieri di 13.973.

Nelle ultime 24 ore sono stati 290.534 i test per il Covid (tamponi molecolari e antigenici rapidi) effettuati.

IL numero dei tamponi totali è in calo di circa 15mila rispetto a ieri quando ne sono stati fatti 305.619.

Il tasso di positività resta stabile al 4,6% (ieri era 4,5%).

Ricoveri

Le persone attualmente ricoverate in terapia intensiva in Italia a causa del Covid-19 sono 2.062, in calo di 33 unità rispetto a ieri, nel saldo quotidiano tra ingressi e uscite (compresi decessi).

Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono stati invece 118.

Secondo i dati del ministero della Salute sono invece 18.500 le persone ricoverate nei reparti ordinari, 236 in meno rispetto alla giornata di venerdì

