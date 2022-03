Covid, 45 ricoverati Tra Mestre e Venezia

4.656 casi in 24 ore è la cifra dei nuovi positivi in Veneto oggi.

Il totale è di 1.419.645 dall’inizio della pandemia.

Il bollettino regionale segnala 3 decessi, per un totale di 14.039 vittime.

Gli attuali positivi salgono a 66.408 (+1.030).

Diminuisce la pressione sugli ospedali, dove sono ricoverati 728 pazienti in area non critica (-4) e 59 (-1) in terapia intensiva.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, ieri sono state somministrate 7.315 dosi, di cui la maggior parte (6.353) erano addizionali/booster.

Sono 45 i ricoverati per Covid nei due ospedali maggiori del veneziano.

24 persone sono ricoverate all’Ospedale dell’Angelo di Venezia, 21 al San Giovanni e Paolo. Di questi, due persone sono in rianimazione.