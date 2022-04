Corpo a pezzi di una donna dentro un borsone affiora dal Po e i pensieri corrono a Isabella, Saman…

Orrenda scoperta portata in superficie dal fiume Po. Un borsone con dentro un cadavere fatto a pezzi è affiorato dall’acqua. Si tratta del corpo di una donna fatta a pezzi, messo dentro al borsone, e gettato nelle acque del Po.

Ieri, verosimilmente diverso tempo dopo il delitto, il fiume ha restituito il cadavere.

Improvvisamente è stata scorta la sacca di colore nero in una golena del grande fiume in Veneto, a Santa Maria Maddalena, vicino ad Occhiobello (Rovigo).

Un passante ha notato quel sacco adagiato tra l’acqua bassa e l’argine, ed ha allertato i Carabinieri.

Con grande attenzione è stata aperta la chiusura del borsone e l’immagine che si è presentata ad investigatori e medico legale è stata scioccante: dal sacco è spuntata la sagoma inconfondibile di un corpo mutilato.

Quasi certamente il corpo di una donna, come si è potuto desumere dalla fisionomia della schiena della vittima.

Età e identità sono ancora da scoprire.

La Procura di Rovigo ha aperto un fascicolo contro ignoti con l’ipotesi di omicidio.

Il corpo era in fase di decomposizione, per la permanenza in acqua, ma non in pessime condizioni, o tali da immaginare che il decesso risalga a molto tempo fa.

Il delitto, qualunque ne sia la sua modalità, sarebbe avvenuto altrove.

Le prime ipotesi parlano della sacca buttata a monte del fiume, chissà a quanti chilometri di distanza, con la corrente del Po che poi la trascina fino in Polesine.

Non distante dalla golena di Santa Maria Maddalena si trova la cosiddetta ‘curva di Malcantone’, dove il fiume ruppe l’argine nel 1951, allagando tutta la provincia.

La gente del posto, che conosce i giochi delle correnti del Po, ritiene improbabile che il borsone sia stato lanciato in acqua in un punto vicino ad Occhiobello.

Secondo indiscrezioni, non confermate per ora dagli investigatori, il cadavere si presenterebbe anche decapitato.

Dell’indagine, coordinata dalla pm di Rovigo Andrea Bigiarini, si occupano i carabinieri del nucleo investigativo di Rovigo.

Il ritrovamento è avvenuto lunedì su segnalazione di una persona che percorreva l’argine, ma solo martedì l’autorità giudiziaria ha diffuso la notizia.

Subito sono iniziate le ipotesi sul fatto che la macabra scoperta possa portare alla soluzione di uno dei casi eclatanti di omicidio in cui i corpi delle vittime non sono più stati rinvenuti.

Isabella Noventa, scomparsa da Padova il 15 gennaio 2016 (nella foto).

Samira El Attar, scomparsa a 43 anni il 21 ottobre 2019.

Sono i primi due nomi venuti in mente. Donne scomparse per cui i presunti autori degli omicidi sono già stati condannati.

Lo stato di conservazione, però, non sarebbe compatibile con quello di un corpo rimasto in acqua per due o più anni. Nel sacco si sarebbe dovuto trovare poco più di uno scheletro.

Allo stesso modo, anche l’ipotesi che possa trattarsi di Saman Abbas, la 18enne sparita da Novellara dal 30 aprile 2021, non troverebbe al momento riscontro.

Sono stati però allertati tutti i comandi e le stazioni delle forze dell’ordine a monte del Po rispetto al luogo del ritrovamento, per capire se vi possano essere elementi che metterebbero in relazione questo caso con quelli di delitti irrisolti, avvenuti in province attraversate al grande fiume.

La salma è stata portata all’obitorio dell’ospedale di Rovigo, per gli esami degli anatomopatologi e l’autopsia.