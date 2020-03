Coronavirus Venezia e Mestre: i numeri aggiornati

Il coronavirus a Mestre e Venezia (intera provincia) non da tregua. Si contano altri sei decessi rispetto al report precedente, i primi due decessi al ‘nuovo’ Villa Salus di Mestre, mentre salgono ancora i numeri generali del contagio.

Il numero dei contagiati nel Veneziano è di 976 (dati di venerdì 27/03 ore 17), il che significa 40 casi in più rispetto al giorno prima.

Sono oggi 278 invece i ricoverati in ospedale di cui 66 in Terapia Intensiva.

698 persone sono malati in isolamento a casa perché manifestano sintomi blandi.

4.174 persone sono in isolamento a casa per motivi cautelari avendo avuto contatti ravvicinati con un malato.

Venezia e provincia segnano 58 sulla colonnina dei morti, mentre sono 75 i dimessi fino ad oggi.

Sul fronte dei morti suscitano perplessità i due decessi di ieri avvenuti a Villa Salus, una cosa che fa pensare quanto subdola sia questa malattia.

Villa Salus è stata attrezzata per ospitare malati Covid-19 che non hanno bisogno di terapie rianimatorie. i due deceduti vi erano stati trasferiti perché ritenuti in via di guarigione.

Erano due pazienti ottuagenari con altre patologie precedenti, fanno sapere dalla direzione, però è certo che avevano già superato la fase acuta con le più gravi complicanze respiratorie.

Ai due anziani di Villa Salus si aggiungono altri due decessi a Dolo, S.C., 62 anni di Mestre e A.V., 93 anni di Spinea. All’ospedale di Jesolo è mancato Gianpaolo Scotton, 71 anni, di San Donà. La sesta morte è relativa a lunedì ma è stata comunicata solo ieri.

RICOVERI VENEZIA E PROVINCIA

Venezia mostra però fortunatamente un piccolo rallentamento nei ricoveri di pertinenza della Ulss 3 Serenissima. Un piccolo dato a cui aggrapparsi in un momento così difficile.

Ospedale dell’Angelo di Mestre

46 persone ricoverate in reparti non-terapia-intensiva (differenza: +1 rispetto a bollettino precedente)

16 persone ricoverate in reparti terapia intensiva (differenza: +1 rispetto a bollettino precedente)

18 persone decedute

20 persone dimesse

Ospedale Civile di Venezia

13 persone ricoverate in reparti non-terapia-intensiva (differenza: 0 rispetto a bollettino precedente)

6 persone ricoverate in reparti terapia intensiva (differenza: -1 rispetto a bollettino precedente)

5 persone decedute

11 persone dimesse

Ospedale di Mirano

0 persone ricoverate in reparti non-terapia-intensiva (differenza: -4 rispetto a bollettino precedente)

12 persone ricoverate in reparti terapia intensiva (differenza: 0 rispetto a bollettino precedente)

4 persone decedute

8 persone dimesse

Ospedale di Dolo

82 persone ricoverate in reparti non-terapia-intensiva (differenza: +3 rispetto a bollettino precedente)

17 persone ricoverate in reparti terapia intensiva (differenza: +1 rispetto a bollettino precedente)

9 persone decedute

15 persone dimesse

Ospedale Villa Salus Mestre

17 persone ricoverate in reparti non-terapia-intensiva (differenza: -5 rispetto a bollettino precedente)

2 persone decedute

8 persone dimesse

Ospedale di Jesolo

53 persone ricoverate in reparti non-terapia-intensiva (differenza: -7 rispetto a bollettino precedente)

14 persone ricoverate in reparti terapia intensiva (differenza: 0 rispetto a bollettino precedente)

11 persone decedute

12 persone dimesse