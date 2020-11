Coronavirus Venezia, il giorno più nero. Focolaio all’Angelo, chiusa scuola a Lido

Coronavirus Venezia, il giorno più nero.

Una giornata (dalle 17 di venerdì sera alle 17 di sabato) che vede dodici morti in 24 ore, la chiusura di una scuola e un nuovo focolaio in un reparto dell’ospedale dell’Angelo di Mestre.

12 morti e 24 nuovi ricoveri in un giorno. Mai rialzi così nel nostro territorio.

Il giorno prima, nel veneziano, si erano registrati 4 nuovi ricoveri, a fronte dell’ultimo bollettino che ne riporta 24.

I ricoverati





complessivi sono ora 370, di cui 39 in terapia intensiva.

Proprio gli stessi nostri reparti di terapia intensiva hanno visto in un giorno occuparsi altri 4 letti da veneziani.

Il giorno più nero prosegue presentando un nuovo record di contagi: 668 nuovi casi in 24 ore.

Il virus è entrato con decisione nella scuola media Pisani del Lido

che da lunedì comincerà la DaD (Didattica a Distanza).

Diversi, infatti, i casi di Covid sospetti, sia tra studenti che docenti, dopo una positività confermata in una classe: scuola chiusa. Scuola ancora aperta ma con una positività accertata e con la relativa classe in quarantena alla scuola materna Gabelli.

Fonti sindacali confermano molti contagi tra gli operatori sanitari dell’Ospedale dell’Angelo di Mestre:





“Molti lavoratori contagiati. Continua il lavoro incessante di indagine epidemiologica per tracciare i contatti. I contagi avvengono in molti reparti: ortopedia, blocco operatorio, medicina, ortopedia. Segnalato piccolo cluster in Ortopedia”.

Al momento non vi sono numeri confermati ma i nuovi casi del reparto di Ortopedia riguarderebbero ‘almeno’ due pazienti e due figure sanitarie contagiate.

A Villa Fiorita di Spinea i contagiati





sono arrivati a 80 (62 ospiti e 18 operatori). 17 i decessi totali.

Allo Stella Maris del Lido positivi una 50ina di ospiti e una ventina di operatori.