Coronavirus Venezia, nuovi casi in aumento. In Veneto nuovi contagi di nuovo oltre i 1.000

Coronavirus Venezia: venerdì dichiarati 76 nuovi casi in 24 ore; sabato ne riportavamo 125 nelle ultime 24 ore. Oggi se ne riportano 161 (monitoraggio dalle ore 17 di venerdì alle ore 17 di sabato).

Una tendenza, sia pur statisticamente debole perché basata su tre giorni, in crescita.

Mentre ovunque si celebra con ricordi ed esperienze un anno di vita col Covid sarebbe opportuna una consapevolezza: il virus è ancora tra noi.

3.710 gli attualmente positivi a Venezia e provincia.

Situazione dei ricoveri nel Veneziano.

137 pazienti in ospedale in reparti non critici con una differenza di -2;

14 pazienti ricoverati in terapia intensiva con una differenza di +2.

Un decesso nelle ultime 24 ore.

Situazione in Veneto.

Decisamente peggiorata la situazione in Veneto nelle ultime 24 ore.

Sono 1.244 i nuovi casi di positività al Covid.

Dopo molte settimane che non accedeva, per la prima volta giovedì la Regione aveva superato di nuovo la soglia dei 1.000 nuovi contagi.

Il report della Regione segnala anche 18 vittime in più rispetto al giorno prima.

Scende il dato dei ricoveri ospedalieri: nei normali reparti medici si trovano oggi 1.211 malati Covid (-30); resta stabile infine il numero dei pazienti in terapia intensiva, 133.