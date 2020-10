Coronavirus Venezia, triplicati ricoveri in un mese. Positività in Veritas

Coronavirus Venezia che oggi presenta, in tutta la provincia, 82 nuovi contagi nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 71, il giorno prima 62.

Le persone ricoverate oggi sono 79, ieri erano 75. Sono in un letto di ospedale 20 persone all’Angelo di Mestre con tre di essi in terapia intensiva, 22 all’Ospedale Civile di Venezia, 23 all’Ospedale di Dolo con tre di essi in terapia intensiva, 4 a Villa Salus, 10 a Jesolo.





Numeri non confortanti, soprattutto alla luce di un confronto che appare impietoso: i posti letto occupati dal virus o con il virus sono triplicati rispetto a settembre e quadruplicati rispetto ad agosto. La cosa non può non far riflettere in quanto i dati sui ricoveri non sono soggettivi o interpretabili.

Sul fronte dei casi specifici si segnala l’allerta tra i dipendenti, anche esterni, che afferiscono a Veritas: una decina i casi con 25 persone in isolamento fiduciario. Tra i positivi vi sarebbero due netturbini del Sestiere di Cannaregio. Veritas ha attivato un importante screening sul personale proprio e su quello delle partecipate.

Villa Salus avrebbe ‘bloccato’ la diffusione che oggi conta 4 operatori e 3 pazienti positivi.





Al Fatebenefratelli il numero dei positivi sarebbe fermo a 14 casi con alcuni anziani ricoverati al SS.Giovanni e Paolo e 5 operatori contagiati.

Al Don Vecchi 3 di Marghera dopo il ricovero delle due donne nessuna nuova segnalazione.

All’istituto Scarpa 5 studenti positivi e un insegnante. Eseguiti i tamponi su tutti gli altri: i risultati hanno dato esito negativo finora.

(foto da archivio)