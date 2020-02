Coronavirus, ultime notizie. Un morto in Francia, è il primo fuori dall’Asia

Coronavirus: un morto in Francia, è primo fuori dall’ Asia (ore 11.15)

Il virus fa la prima vittima in Europa. Una persona è morta in Francia per le conseguenze del coronavirus. Si tratta della prima vittima fuori dall’Asia.

Lo ha annunciato il ministro della Sanità francese precisando che la vittima è il turista cinese di 80 anni, primo ricoverato per il coronavirus che era arrivato in Francia dalla provincia di Hubei il 5 gennaio ed era stato ricoverato in isolamento il 25.

Le sue condizioni si erano aggravate velocemente.

Coronavirus: altri 67 casi sulla nave. Altri 8 a Tokyo (ore 09.00)

I 67 casi annunciati oggi portano il numero di contagiati sulla Diamond Princess, la nave ormeggiata in Giappone con divieto di sbarco, a quota 285.

In tutto il Giappone, secondo un conteggio dei media, i casi complessivi del virus cinese, considerando gli ultimi 8 di Tokyo, salgono a 52.

Il Sol Levante, fuori dalla Cina, è il Paese con il maggior numero di contagi includendo quelli della nave da crociera, pari a 337.