Coronavirus, situazione contagi di domenica sera

Coronavirus: in Veneto sono 76 i nuovi positivi al virus registrati oggi.

76 nuovi contagi che portano il totale a 24.809 contagiati dall’inizio dell’epidemia.

Si registra anche un decesso nelle ultime ore, evento che porta al totale di 2.142 morti (tra ospedali e case di riposo).

In Veneto sono 2.967 gli “attualmente positivi” e crescono anche le persone in isolamento domiciliare, arrivate oggi a 7.332.

ITALIA

Sono invece +1.458 i positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore. Dato in leggero calo ma su cui pesa il fatto che sono stati eseguiti 20mila tamponi in meno.

Il totale dall’inizio dell’emergenza nel nostro paese è di 287.297.

Sette morti in Italia in un giorno, per un totale di 35.610 vittime.