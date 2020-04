Coronavirus, medici caduti: Santoro e Andreacchio ultime 2 vittime. In totale sono 144

Altri due medici si aggiungono alla lista dei decessi per Covid-19.

Alberto Santoro, medico di famiglia e Pasqualino Andreacchio, chirurgo specializzato in urologia, in pensione, hanno perso la vita oggi.

La conferma è della Federazione nazionale degli ordini di medici (Fnomceo). Il totale dei decessi sale così a 144.

Intanto arriva la notizia che il presidente della Liguria Toti, ha promesso mille euro in più ai sanitari impegnati nella lotta al coronavirus. “Medici, infermieri, tecnici, operatori socio-sanitari, ma anche amministrativi che sono stati impegnati in prima linea in Liguria nella lotta al Covid 19 avranno almeno mille euro in più in busta paga”.

Le parole del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti questa mattina. I dettagli saranno definiti oggi in Regione dopo un incontro con i sindacati.

“Un giusto riconoscimento a chi si è speso senza guardare l’orologio, con coraggio e rischiando per aiutare chi ha più bisogno – sottolinea il governatore -. La nostra sanità in questo momento di emergenza ha saputo resistere, compiendo uno sforzo straordinario che non dimenticheremo neanche quando tutto sarà finito”.

(foto da archivio)