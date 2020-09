Coronavirus: contagi mai così alti dal lockdown

Coronavirus: contagi mai così alti, è record oggi con il numero più alto dal lockdown. Sono oltre 1.900 i contagi, la cifra più alta del post lockdown.

Sono saliti dunque ancora molto i positivi delle “ultime 24 ore” al coronavirus in Italia. Secondo i dati diffusi dal ministero della Salute oggi pomeriggio, è stato registrato venerdì un incremento di 1.912 casi, il massimo del post lockdown (ieri erano stati 1.786).





Vero è che il numero dei tamponi resta su livelli da record, con oltre 107 mila test effettuati. Altrettanto vero, però, che i test molte volte trovano davvero il virus.

I morti oggi sono 20, in leggero calo rispetto a ieri che ne ha contati 23.

Le vittime totali sono ora 35.801 dall’inizio della pandemia.

Gli attualmente positivi sono cresciuti di 938 unità in un giorno arrivando ora ad un totale di 47.718.





Anche oggi non ci sono regioni a zero casi quotidiani.

La Classifica delle regioni per nuovi positivi trovati vede la Lombardia con 277 davanti alla Campania con 253 e al Lazio con 230.

I pazienti in terapia intensiva invece calano di due unità. da 246 a 244.

I ricoverati con sintomi sono 2.737 (+6), quelli in isolamento domiciliare 44.737 (+934)

I guariti sono 222.716 (+954).