Coronavirus, il battello per i vaccini arriva a Sant’Elena

Il battello per i vaccini arriva a Sant’Elena. Dopo Sant’Erasmo, il vaporetto ambulatorio allestito per la vaccinazione anti-Covid ha fatto tappa oggi, 12 aprile 2021, a Sant’Elena.

In questo modo è stato possibile, ancora una volta, vaccinare gli anziani del posto nei pressi delle loro case, risparmiando loro un viaggio che a Venezia centro storico non può avvenire, come da altre parti, comodamente in automobile.

Come le altre volte, anche oggi erano presenti i sanitari preposti alle vaccinazioni e i volontari della Protezione civile per garantire le procedure di sicurezza.

Presenti a Sant’Elena anche il direttore generale dell’Ulss 3, Edgardo Contato, l’assessore comunale alla Coesione sociale, Simone Venturini e il delegato del sindaco ai Rapporti con le isole, Alessandro Scarpa Marta.

“Questo di oggi a Sant’Elena – ha sottolineato Venturini – è uno degli appuntamenti programmati dal battello, per venire incontro ai cittadini delle fasce più deboli che vivono nelle isole e nei luoghi meno accessibili della città. La campagna nel nostro Comune sta funzionando bene: il problema, che è peraltro comune in tutta Italia, è la carenza dei vaccini.”

Il nostro Paese – ha osservato Scarpa Marta – ha urgente bisogno di dosi, non possiamo perdere ulteriore tempo. Facciamo perciò un appello al nostro governo perché questa situazione di stallo possa essere risolta al più presto, e che possano essere presto così vaccinate anche altre fasce della popolazione particolarmente a rischio, come i settantenni e i sessantenni.”