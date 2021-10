Corea del Nord lancia missile da sottomarino: riunione urgente dell’Onu

La Corea del Nord ha lanciato un nuovo missile.

Si è trattato di un test su un nuovo “missile balistico lanciato da un sottomarino”.

La conferma arriva dall’Agenzia di stampa coreana Kcna.

La notizia si è diffusa quando nel Paese è già l’alba di mercoledì.

L’arma testata – riferisce Kcna – è dotata di “molte tecnologie avanzate di controllo e guida”.

Il missile è stato lanciato dalla stessa nave utilizzata dal Paese nel suo primo test di missili balistici strategici terra-mare (SLBM) cinque anni fa.

Successivamente ulteriore conferma è giunta da fonte locale.

L’agenzia di stampa ufficiale della Corea del Nord, la Kcna, ha confermato quanto riferito da militari sudcoreani.

Il lancio del missile è avvenuto da un sottomarino, da un luogo vicino a un cantiere navale di Sinpo.

Nel lancio non è precisato se il leader Kim Jong-un abbia assistito al test.

Le immagini in bianco e nero del quotidiano Rodong Sinmun mostrano il missile che emerge dal mare seguito da una colonna di fuoco e fumo, e poi un sottomarino affiorante.

Una comprovata capacità missilistica basata su sottomarini porterebbe l’arsenale del Nord a un nuovo livello.

A questo punto si può ipotizzare il dispiegamento bellico ben oltre la penisola coreana e una capacità di secondo attacco in caso di attacco alle sue basi militari.

L’uso dello stesso sottomarino, ‘8.24 Yongung’ , testato per cinque anni, indica però anche che potrebbe aver fatto solo progressi limitati nelle sue capacità di lancio.

Secondo un’analisi del 2018 della Nuclear Threat Initiative, la nave sperimentale “sembra in grado di sparare un singolo missile balistico” e deve emergere ogni pochi giorni, limitando la sua operatività.

Il Pentagono e gli analisti affermano che è probabile che l’ultimo test SLBM del Nord nel 2019 sia stato sparato da una piattaforma sommersa.

Il test giunge mentre entrambe le Coree stanno sviluppando le loro capacità di armi in quella che potrebbe diventare una corsa agli armamenti nella penisola in un momento in cui il dialogo Washington-Pyongyang è in stallo.

Riunione di urgenza del Consiglio di sicurezza Onu oggi stesso

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite terrà oggi pomeriggio una riunione d’urgenza a porte chiuse sulla Corea del Nord.

Il consiglio si terrà sulla base della notizia per cui la Corea del Nord ha affermato di aver lanciato ieri un missile balistico da un sottomarino aumentando drasticamente le sue capacità militari.

Lo riportano fonti diplomatiche, aggiungendo che il vertice è stato richiesta da Regno Unito e Stati Uniti.

La Francia ha invece successivamente aderito alla richiesta di Londra e Washington.

La conferma dell’incontro di emergenza arriva anche da un diplomatico.

Ieri l’ambasciatore cinese all’Onu, Zhang Jun, il cui Paese si è mostrato spesso negli ultimi anni a sostegno di Pyongyang, si è rifiutato di rispondere ai giornalisti che lo interrogavano sul lancio della Corea del Nord.

Il viceambasciatore russo all’Onu, Dmitry Polyanskiy, aveva da parte sua messo in guardia contro ogni precipitazione: “Dobbiamo trovare maggiori informazioni” su questo lancio, perché le interpretazioni degli eventi nel Nord sono “sempre state contrastanti”, ha detto.

Pyongyang ha invece appena confermato di aver lanciato un missile balistico da un sottomarino che, se l’informazione fosse confermata, consentirebbe al Paese nucleare di avere una seconda capacità di attacco oltre a quella da terra.

» leggi anche: “La Corea del Nord lancia razzo a lunga gittata, Corea del Sud e Washington alleate“

» leggi anche: “Bomba nucleare lanciata da Corea del Nord, in arrivo nuove sanzioni per Pyongyang“