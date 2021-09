Controllo Green Pass: ausiliaria di asilo nido aggredita si sente male a Mestre

“È gravissimo quanto avvenuto oggi 30 settembre all’asilo nido Trilli di Mestre dove, durante il controllo del green pass, un’ausiliaria, a causa di un’aggressione verbale, ha accusato un malore ed è stato necessario chiedere l’intervento della Polizia Locale per riportare alla calma la situazione” denuncia Daniele Giordano, Segretario Generale Fp Cgil.

“Quello di oggi – prosegue Giordano – è soltanto il più grave di tanti episodi di scontri dovuti a tensioni che si scaricano sul personale ausiliario e sul personale educativo. Sono settimane che chiediamo al Comune di Venezia di convocare un tavolo sui Servizi Educativi e siamo rimasti inascoltati”.

“Sono settimane che diciamo che serve rafforzare con personale ausiliario il momento di accoglienza nelle scuole e serve dare sostegno al personale ausiliario in una gestione così difficoltosa di questa fase – rincara Giordano – ed i rinforzi che Ames ha previsto, circa 7/8 unità, sono del tutto insufficienti perché non coprono nemmeno quei lavoratori che non possono più svolgere le loro mansioni perché in condizioni di fragilità”.

“L’assessore Laura Besio continua a girare per le scuole – accusa Giordano – ma in tutti i giretti che fa poi i problemi che risolve sono gran pochi, del resto questa amministrazione dà più attenzione alle scuole esternalizzate che a quelle che gestisce direttamente”.

“Come Cgil non siamo più disponibili a tollerare oltre, per cui o verrà immediatamente convocato un tavolo di confronto tra amministrazione e organizzazioni sindacali, che veda anche la partecipazione Ames, per affrontare quello che sta accadendo o la mobilitazione sarà inevitabile e indiremo immediatamente lo stato di agitazione” – conclude