Controlli biglietti anche a terra: verificatori Actv a Piazzale Roma

Controlli biglietti a terra. La novità si può riscontrare a Piazzale Roma davanti alle porte di ingresso del mezzo.

Personale in divisa con tesserino chiede ora il ‘titolo di viaggio’ ad ogni utente prima che esso possa salire a bordo.





L’iniziativa, vista anche in un’ottica di riduzione delle presenze all’interno del mezzo in un periodo in cui si va verso il freddo, pertanto con finestrini chiusi, prevede un largo impiego di personale al terminal-capolinea dato che ogni partenza delle varie linee viene presidiata.

Actv non intende quindi rinunciare alla lotta all’abusivismo che danneggia le casse dell’azienda in un periodo particolarmente delicato in ottica di incassi.

Il personale di controllo è dotato di palmare ed esegue la verifica con le stesse modalità di sempre, le consuete cui ognuno di noi ha tante volte assistito.





Solo un paio di curiosità affiorano da parte dei viaggiatori che si trovano davanti alla novità: come ci si comporterà quando si intende prendere il mezzo “al volo” perché in partenza? La verifica, infatti, potrebbe far perdere la corsa.

Infine ci si chiede a quando i verificatori davanti agli ingressi dei pontili Actv per i controlli dei mezzi acquei, magari anche per ridurre la quota che “entra per l’uscita”.

Ma, per il resto, la novità sembra essere in generale ben tollerata dagli utenti fino a questo momento.