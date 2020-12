Concorso Letterario: proroga della scadenza al 31/03/2021

Con riferimento al “Concorso Letterario” aperto a tutti, ad iscrizione gratuita, avente per tema “Racconti in Quarantena”, la Commissione organizzatrice e giudicatrice, al fine di venire incontro a tutte le numerose richieste giunte in questo senso, ha approvato, nell’ultima riunione, una proroga della scadenza del bando.

La nuova data entro cui inviare gli elaborati è 31/03/2021. La scadenza entro cui sarà possibile votare gli scritti è 30/04/2021.

Successivamente avverranno conteggi, valutazioni e individuazione del vincitore/vincitrice.

Le succitate date devono essere considerate definitivamente improrogabili.

Le nuove scadenze vengono registrate in data odierna nel regolamento del concorso.

