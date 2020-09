Concerto della Fenice in Piazza San Marco: “Chissà a chi sono andati i biglietti gratuiti?”

Gentile giornale,

con riferimento all’articolo che avete pubblicato in cui si parlava del magnifico concerto straordinario in Piazza San Marco per la celebrazione dei 1.600 anni della città, avrei tanta curiosità di sapere a chi sono andati i biglietti gratuiti.

Nell’articolo, infatti, avete spiegato che il sindaco aveva destinato 400 biglietti gratuiti per i residenti che sarebbero stati destinati con sorteggio.

Per partecipare al sorteggio bisognava entrare in un link, inserire i propri dati e poi aspettare.

Cosa che abbiamo fatto io e una decina di amiche mie, con l’intenzione che se qualcuno vinceva avrebbe scelto un’altra persona del nostro gruppo (il sorteggiato vinceva due biglietti).

Ebbene siamo state tutte molto sfortunate dato che neanche una, ma proprio nemmeno una, è stata sorteggiata.

Nonostante tutte noi abbiamo inserito i nostri dati che venivano richiesti nella pagina online, non è arrivato nemmeno un messaggio ne’ positivo ne’ negativo a nessuna di noi.

A questo punto, non è che vogliamo pensare male, ma per curiosità, avrei tanta voglia di conoscere i nomi dei 400 “fortunati”, ma immagino che, proprio come la procedura di assegnazione così “silenziosa”, non esista da nessuna parte questo elenco, magari coperto dallo scudo della “privacy” che va tanto di moda. Quella privacy che non sono proprio tanto sicura che abbiamo garantito noi inserendo, in modo un po’ sprovveduto, i nostri dati in una pagina online.

