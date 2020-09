Venezia: la Fenice in Piazza San Marco per i 1.600 anni della città

Venezia: la Fenice festeggia la città con una celebrazione speciale. Una rappresentazione straordinaria che avverrà a San Marco per i 1600 anni della città a cui, in linea teorica, ogni cittadino avrà la possibilità di partecipare.

Ed è la Fenice, il teatro più rappresentativo della città che celebrerà Venezia in questa particolare occasione, per le celebrazioni per i 1600 anni della fondazione della città. Si terrà un’esibizione in programma la sera di martedì 8 settembre che sarà dedicata ai cittadini veneziani.

“Per l’occasione – annuncia il sindaco, Luigi Brugnaro – sono stati destinati 400 posti ai residenti in Comune di Venezia, così da poter festeggiare assieme questo evento fortemente simbolico”.

Sul palco il soprano Claudia Pavone e il tenore Piero Pretti, con l’orchestra e il coro della Fenice diretti da Daniele Callegari e Riccardo Frizza e Claudio Marino Moretti.

Il programma prevede brani dalle opere di Verdi, Rossini e Puccini. Per partecipare all’estrazione dei 200 inviti per due persone ciascuno, è necessario iscriversi a partire da mezzogiorno di oggi fino alle 23.00 di domani sulla pagina dedicata all’evento del Comune di Venezia. I biglietti – in formato elettronico – saranno inviati ai vincitori via e-mail. “In questi tempi in cui abbiamo voluto con risolutezza ripartire – ha dichiarato il sovrintendente e direttore artistico della Fenice Fortunato Ortombina – credo sia fondamentale tornare a parlare con la nostra città. Venezia è stata fucina di invenzioni musicali inestimabili, e la Fenice dal ’96 non era più tornata nella sua interezza, con i suoi organici e il suo Coro, a suonare in Piazza San Marco. Questa è l’occasione per poterlo fare e ribadire quel legame storico e affettivo che il Teatro ha sempre avuto con Venezia”.