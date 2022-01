Coltellate alla moglie, la salva il figlioletto che prende il cellulare: “Correte, sta ammazzando mamma…”

Il litigio, le urla, e poi una, due, tre coltellate contro sua moglie che cercava di ripararsi come poteva con le braccia. La furia cieca dell’uomo si è fermata solo quando ha visto il primo dei suoi figlioletti che aveva preso il cellulare della madre e stava chiamando zia, la sorella della mamma: “Vieni, corri… papà sta ammazzando mamma…”.

Una scena tremenda quella accaduta ieri, giovedì, a metà pomeriggio, a Noale.

L’uomo, 50 anni, solo quando ha visto il figlio con il cellulare il mano ha “mollato la presa” dalla donna per cercare di prenderlo e togliergli il telefono dalle mani con l’intento di interrompere la chiamata.

L’aggressione è così fortunatamente scemata, in pratica. La donna è stata colpita al collo ed ha altre ferite, ma non è in pericolo di vita.

Dopo poco sono arrivate le sue due sorelle per soccorrerla. L’uomo ha anche cercato di colpire una di loro ma dopo poco tutti sono riusciti a scappare. I due figli hanno trovato riparo dai vicini, le donne sono corse in strada urlando mentre l’uomo è stato visto salire sulla sua auto e andarsene.

Alla fine, mentre la moglie veniva trasportata in ospedale, le zie portavano i due figlioletti a casa propria, al sicuro.

L’uomo, secondo indiscrezioni un professore di scuola superiore, ha tentato la fuga. Ma, rintracciato e inseguito dai carabinieri, essa è terminata perché è andato a sbattere.

E’ stato così portato in caserma.