Clown dottori a Venezia, arriva la mascotte vestita da gondoliere

Clown dottori a Venezia, è arrivata la mascotte. Si chiama “Ottone il Leone” ed è un peluche vestito da gondoliere a sostegno dell’attività negli ospedali dell’associazione “Papà Renzo” dei dottori-clown.

Sarà infatti possibile acquistare la simpatica mascotte per sostenere l’attività negli ospedali dell’associazione benefica “Papà Renzo”, nonché progetti specifici per la città da essa concordati con l’amministrazione comunale.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina a Ca’ Farsetti da una delegazione

dell’associazione, con alcuni “dottori clown”, agli assessori alla Coesione sociale, Simone Venturini, e alla Promozione del territorio, Paola Mar. “Un grazie di cuore – ha sottolineato Venturini – sia per quanto state facendo ogni giorno, ormai da anni, per la collettività, in particolare per i nostri bambini, sia per questo progetto, che finanzierà ulteriori iniziative per la città, e che come amministrazione comunale sosteniamo con tutta l’energia possibile”.

L’associazione “Papà Renzo”, fondata nel 2014 da Matteo Pizziol, a ricordo del genitore,

prematuramente scomparso, offre in primis sostegno all’attività di una decina di “dottori-clown”, nei reparti di pediatria degli ospedali cittadini: l’obiettivo è ora di riuscire ad ampliare la loro presenza, facendoli entrare anche nelle case di Riposo, a supporto dei nostri anziani. Inoltre l’associazione ha sostenuto in questi anni altre iniziative di solidarietà importanti, non solo a Venezia, ma anche nel territorio metropolitano.

“Questo nuovo progetto – ha osservato l’assessore Mar – riunisce l’amore della città e l’amore per

gli altri: credo non si possa spendere in maniera migliore il proprio tempo, donandolo a chi ne ha bisogno.”

“Ottone il Leone” oltre che nella versione peluche, si potrà avere anche…in tazza: un modo allegro, e “solidale” per iniziare ogni mattina, una nuova giornata. La mascotte è acquistabile sul sito del’associazione Papà Renzo, così come le tazze che si possono trovare anche nella farmacia Morelli in campo San Bortolomio e nella farmacia Castoro in Ruga Rialto.