Profughi Ucraina: Venezia presenta la tessera per viaggiare gratis

Profughi Ucraina: Venezia presenta il piano per trasporti gratis e inserimento sociale per profughi domiciliati.

Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha presentato stamani una tessera per i rifugiati ucraini ospitati nel territorio, grazie alla quale potranno fruire gratuitamente del trasporto pubblico locale in tutto il territorio metropolitano ed essere introdotti nella società.

La tessera sarà destinata solo ai rifugiati domiciliati nel territorio, registrati in un database messo a punto dalla Città metropolitana.

“I profughi – ha spiegato Brugnaro – saranno inseriti dagli uffici sociali dei vari Comuni. Inseriremo i dati anagrafici, l’intero percorso sanitario e il domicilio nel quale sono ospitati. Per quanto riguarda i bambini, saranno segnalati anche i dati del genitore”.

Allo stesso tempo, ha proseguito il sindaco, “stiamo parlando con Agenzia delle entrate e Questura, per garantire permesso di soggiorno, e inserimento lavorativo e scolastico”.