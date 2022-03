Claudia Bernardi trovata morta nella sua casa a Venezia

Claudia Bernardi è stata trovata morta nella sua casa, a Venezia.

Il ritrovamento è avvenuto oggi, 17 marzo 2022, e le indagini sono in corso per capire cosa sia accaduto.

La donna, veneziana, aveva 53 anni e viveva a San Marco, nella zona tra Santo Stefano e San Samuele, nella casa che oggi pomeriggio i vigili del fuoco hanno aperto trovando il suo corpo senza vita.

La segnalazione sarebbe partita dalla famiglia, preoccupata perché non la sentiva da alcuni giorni.

Una scoperta shock e un dramma che arriva a pochi giorni dal ritrovamento dei corpi delle due sorelle Livia e Gladis Naccari, nella loro casa, sempre a San Marco.

La porta di casa della donna era chiusa dall’interno.

Quando i pompieri sono entrati hanno visto il corpo di Claudia Bernardi a terra, purtroppo non c’era più nulla da fare. Sul corpo della donna sono stati individuati alcuni lividi.

La polizia scientifica, giunta sul posto, sta raccogliendo gli elementi utili per l’indagine, così da far luce sull’accaduto. Tutte le piste sono aperte.

Sono in corso gli accertamenti per capire le cause del decesso sulle quali farà luce l’autopsia.