Sorelle Naccari trovate morte a Venezia. Mistero a Palazzo Contarini.

Sorelle Naccari trovate morte in casa a Venezia. Una morte misteriosa, quella avvenuta a Palazzo Contarini, a pochi passi dal teatro La Fenice.

Due sorelle veneziane utraottantenni, Livia e Gladis Naccari, sono state trovate morte nella loro casa a San Marco, un appartamento di Palazzo Contarini.

A Venezia le due donne erano conosciute per aver gestito assieme un negozio di oggetti antichi, d’antiquariato, a Santa Maria del Giglio, sempre nel sestiere di San Marco.

Erano dunque anche tra le ultime testimoni di negozi tradizionali nel centro storico lagunare.

L’allarme è stato lanciato ieri pomeriggio, 10 marzo 2022, dagli operai che stavano ristrutturando il palazzo dove vivevano le signore. Gli addetti ai lavori, dai vetri della finestra, avrebbero visto a terra i cadaveri delle donne.

Subito è scattato l’intervento, poco prima delle 14: sul posto sono arrivati i pompieri per aprire la porta, i medici del Suem 118 e gli agenti della squadra volanti lagunare.

Il primo pensiero è stato quello di una fuga di gas che avrebbe ucciso le due anziane in casa, ma i vigili del fuoco hanno escluso presunte esalazioni di gas o tossiche e di conseguenza una morte per intossicazione. Non è stato possibile capire con precisione a quando si possa far risalire il decesso, ma non si tratta di un lungo periodo, pare alcuni giorni.

Secondo le prime ricostruzioni delle forze dell’ordine, non si tratterebbe nemmeno di omicidio o suicidio. Le due anziane signore sarebbe decedute, entrambe, per morte naturale.

Ma sorgono spontanei alcuni interrogativi: possibile che le due sorelle siano morte assieme per un malore, oppure che una delle due, trovando il corpo dell’altra senza vita, non abbia dato subito l’allarme?

Andiamo con ordine. Il medico legale, almeno da una prima ispezione cadaverica, non ha riscontrato segni di violenza e sulla porta e finestre di casa non sarebbero emersi segni di effrazione.

Gli operai hanno spiegato alle forze dell’ordine di averle trovate entrambe in quell’appartamento ieri, giovedì 10 marzo 2022, nel primo pomeriggio. I due corpi senza vita giacevano in due stanze diverse, pare in salotto e in bagno.

Livia aveva 86 anni e la sorella Gladis era più giovane di due anni, 84 anni. Le due signore veneziane vivevano insieme in un appartamento vicino al campo in cui si trova il Gran Teatro La Fenice, sempre a San Marco, al civico 1909 di Palazzo Contarini.

Unite in gioventù ma ancor più in vecchiaia: le due sorelle Naccari erano conosciute a Venezia, come dicevamo, perchè per molti anni avevano gestito l’attività commerciale nella centralissima San Marco.

Chi le conosceva le descrive come due persone estremamente riservate, che nonostante possibili difficoltà economiche e problemi di mobilità non si sarebbero rivolte a nessuno. Per timidezza o forse orgoglio, non avrebbero mai chiesto una mano a nessuno, nemmeno ai servizi dedicati.

Il mistero delle due sorelle trovate senza vita a Palazzo Contarini potrebbe trovare delle prime risposte dall’esito dell’esame autoptico, che stabilirà anche il momento del decesso, non si può infatti escludere che si tratti di momenti diversi.

Alcune domande per il momento restano senza risposta. Sarà difficile determinare la dinamica esatta di questo doppio dramma, non il primo a Venezia da ricercare nella solitudine.

G.P.