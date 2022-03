Chioggia punta ai 6 milioni per i comuni di Venezia Unesco. Dolfin: “Rilanciare il progetto di Capitale della Cultura”

Rilanciare il progetto di “Chioggia città della Cultura 2024” candidandolo ai fondi per i siti Unesco, dato che per Venezia e la sua laguna il Ministero del Turismo ha messo in palio oltre 6 milioni di euro.

L’idea è del consigliere regionale Marco Dolfin (Lega – Liga Veneta) che si sta attivando in tal senso. Per capire meglio la questione occorre riavvolgere il nastro a qualche giorno fa, quando Pesaro viene scelta per diventare la Città Capitale italiana della Cultura nel 2024 tra le dieci città finaliste alla prestigiosa candidatura. Nella rosa dei progetti finalisti vi sono due città Venete, Chioggia e Vicenza.

“Chioggia e Vicenza non sono state scelte per essere la capitale della Cultura 2024 – spiega il consigliere regionale della Lega – ma a loro vanno le più sincere congratulazioni: i progetti delle due città venete, arrivati in finale, sono di grande valore per lo sviluppo del territorio. A dimostrazione dell’importanza culturale e tradizionale, delle tipicità e specificità che il Veneto sa offrire e delle enormi potenzialità di questi progetti. Quello di Chioggia ha inoltre tutte le carte in regola per essere candidato ad ottenere una parte del fondo a favore dei Comuni compresi nei siti Unesco”.

A cosa si riferisce? Al recente bando creato dal Ministero al Turismo a favore dei Comuni caratterizzati da spiccata vocazione turistico-culturale compresi nei siti Unesco, che per quelli della gronda lagunare, che fanno parte del sito “Venezia e la sua laguna” vi sono, sul piatto, oltre 6 milioni di euro.

“Obbiettivo dell’iniziativa – spiega Dolfin – è infatti sostenere la ripresa del settore turistico particolarmente colpito dalla crisi generata dalla pandemia di Covid-19 – ricorda Dolfin – l’ammontare complessivo delle risorse a disposizione del Fondo è di 75 milioni di euro e la disponibilità per il sito Unesco “Venezia e la sua laguna” è di oltre 6 milioni. Il Comune di Chioggia, in seguito alla sottoscrizione dell’atto d’Intesa del 2007, è anche membro del “Comitato di Pilotaggio” del Sito Unesco “Venezia e la sua Laguna” e ne esercita le competenze istituzionali in merito alla tutela, valorizzazione e gestione dei beni patrimoniali del sito”.

Chioggia alza dunque la mano per candidarsi ad ottenere parte di quel contributo “ma anche per coordinare i progetti che saranno prestati – dice Dolfin – così da avere una regia unica e un lavoro di squadra che permetterà di ottenere i fondi”.

Il progetto potrà essere riutilizzato per questa nuova candidatura? “Mi sto attivando affinché il dossier di proposte e iniziative sia candidato alla parte del fondo per il sito Unesco di Venezia – precisa Dolfin – La bontà del progetto è stata riconosciuta a livello nazionale, e da questo percorso di candidatura ne emergerà il progetto di sviluppo dei prossimi anni per il Comune e il territorio, una grande occasione per tutto il Veneto”.