Carnevale di Venezia 2021: il programma di domenica 14 febbraio San Valentino

Prosegue il Carnevale di Venezia 2021 nella sua versione digitale inedita. In questo anno del tutto eccezionale, il Carnevale di Venezia entra nelle case e permette di sperimentare la “distanza necessaria” per una festa vissuta in sicurezza.

L’appuntamento in streaming da Ca’ Vendramin Calergi, sede del Casinò di Venezia, è tutti i giorni, a partire dalle ore 17.00 per circa un’ora e mezza, e si protrae sino a martedì 16 febbraio. Una carrellata di interviste, curiosità e racconti sul Carnevale presente e passato che viene trasmessa in diretta sul sito del Carnevale, sui suoi canali social e su Televenezia (canale 71 del digitale terrestre): dalla storia delle dodici Marie al Volo dell’Angelo, dalle sue maschere più famose ai costumi e ai travestimenti, dal teatro alla trasgressione.

Ogni giorno inoltre, durante le puntate e sui canali social, vanno in onda le Storie di Carnevale, circa 40 brevi video in totale, appositamente realizzati per l’edizione 2021, che permettono di scoprire i protagonisti – artisti, artigiani, costumisti – ma anche i luoghi del Carnevale: dai musei ai teatri, dagli atelier ai laboratori di maschere, dagli esercizi commerciali ai ristoranti, ai bàcari, alle pasticcerie e ai caffè dove si apprezzano le golosità tipiche del momento.



Il programma della trasmissione di domenica 14 febbraio San Valentino

Oltre agli ospiti fissi della trasmissione – Linda Pani, Alberto Toso Fei, il Principe Maurice – la puntata di domani vedrà in studio, Asino Filippo, il mitico quadrupede che disturba la quiete pubblica durante il Volo dell’Asino di Mestre, con la Compagnia Acqualta Teatro, poi, per Incontriamo i Gruppi Storici, verrà presentata l’Associazione Dame e Cavalieri, con Mirco Scaramal e Silvia Zammattio. Focus speciale sulla storia delle Aquile del Carnevale con, in studio, Piero Rosa Salva, Amministratore Unico di Vela Spa e da remoto Giusy Versace (Aquila 2015) e Saturnino (Aquila 2016). Inoltre sarà possibile assistere in diretta alla vestizione dell’Aquila, interpretata per l’occasione da Linda Pani, con il costume di Francesco Briggi. E poi ancora, in collegamento da remoto, il Mago Yass e il suo spettacolo di magia e il Tik Tok Carnival Challenge di Diego Fusina.

Laboratorio in studio con “Scene di Mascare e Mascareri: Carnevale da una vita, una vita per il Carnevale: La maschera in cuoio” con Marina Furian dell’Associazione “Compagnia l’Arte dei Mascareri” e, per l’angolo goloso “Fritole e Fritoleri”, curato da Veneziaeventi, la ricetta della “Frittella di San Valentino o Frittella dell’Amore” ideata dallo studente sedicenne dell’Istituto Alberghiero Barbarigo Simone Rossi, in occasione del 14 febbraio.

Venezia racconta, lo spazio curato da Alberto Toso Fei, si occuperà domani de La Donna Onesta. Il momento musicale è a cura di Lietta Naccari per la voce accompagnata al pianoforte da Giulia Vazzoler. Contributi video di Atelier Pietro Longhi, Pantakin per la sezione Forchetta & Piron – Passeggiata tra i sapori della cucina veneziana, Café Sconcerto, Wavents in collaborazione con il CERS Centro Europeo Rievocazioni Storiche.

Conducono la puntata come sempre Manuela Massimi e Giorgia Penzo della Compagnia teatrale Pantakin.

Arriva al suo culmine domani il tradizionale concorso de La Maschera più Bella. I finalisti, selezionati dalla giuria riunita in studio composta da Massimo Checchetto, Francesco Briggi, Linda Pani, durante le dirette giornaliere dei giorni scorsi nelle Stanze Virtuali, sfileranno in diretta streaming su tutti i canali ufficiali del Carnevale di Venezia e su Televenezia a partire dalle ore 17:15. Il vincitore sarà ospite speciale del Carnevale di Venezia 2022.

Continuano in parallelo le Stanze Virtuali del Carnevale di Venezia, in diretta dalle sale di Ca’ Vendramin Calergi, dove grandi e piccoli possono essere protagonisti dell’edizione 2021 grazie agli eventi digitali, previa registrazione sul sito ufficiale del Carnevale. Per i più piccoli, prosegue il Kids Carnival propone laboratori, performance, racconti interattivi, e un’edizione digitale del concorso La Mascherina più Bella, mentre per gli adolescenti, il Teen Carnival offre travestimenti, tutorial, contest, meet&greet con gli influencer del momento. Iscrizioni sul sito: carnevale.venezia.it.









Si completa domani, all’interno della trasmissione, la presentazione delle Marie 2020 da parte del Principe Maurice, grande cerimoniere del Carnevale di Venezia, con le ultime tre candidate – Marta Ongaro, Mara Stefanuto e Desirée Torrigliani -, in attesa della selezione finale della vincitrice di lunedì 15, in collegamento online con la giuria. La Maria vincitrice verrà poi presentata al pubblico, con la vestizione dell’Atelier Pietro Longhi, come sempre, martedì grasso, 16 febbraio 2021 in streaming sul sito e sui canali social ufficiali del Carnevale. Verrà inoltre svelata anche la Maria del Gazzettino 2020, scelta dai lettori l’anno scorso, quotidiano che anche quest’anno è partner della manifestazione.

In attesa quindi di poter traguardare alla prossima edizione del Carnevale prevista dal 12 febbraio al 1 marzo 2022, il Carnevale di Venezia 2021, sostenuto dal contributo di Camera di Commercio Venezia Rovigo, Intesa Sanpaolo, Lavazza, American Express e Consorzio di Tutela del Prosecco DOC, nella sua versione digitale incarna, con questa sorta di ‘rovesciamento’ di direzione, lo spirito del Carnevale, quale momento trasgressivo dell’ordine costituito.